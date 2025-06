Sine Itinerante leva serviços gratuitos ao bairro Maringá nesta sábado (14)

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur), realiza no sábado (14), das 14h às 18h, mais uma edição do projeto Sine Itinerante, desta vez no bairro Maringá, zona Leste de Porto Velho.

A ação conta com uma série de serviços gratuitos oferecidos à comunidade, em parceria com instituições como a Unisapiens, Sine Municipal, e as Secretarias Municipais de Trânsito, Mobilidade e Transportes (Semtran) e de Esporte e Lazer (Semes).

O objetivo do Sine Itinerante é facilitar o acesso da população aos serviços públicos essenciais, promovendo cidadania e inclusão. A iniciativa busca aproximar o poder público da comunidade, por meio de um atendimento humanizado e ágil, especialmente voltado às demandas relacionadas à empregabilidade, saúde, educação, lazer e assistência.

Sine Itinerante visa facilitar o acesso da população aos serviços públicos essenciais Durante a ação no bairro Maringá, os moradores terão à disposição diversos atendimentos gratuitos promovidos por profissionais e acadêmicos da Unisapiens, entre eles: aferição de pressão arterial, verificação de glicemia capilar, orientação em saúde, instrução de higiene oral, escovação supervisionada, avaliação postural, recreação, cálculo de IMC, atendimento psicológico, assessoria jurídica e atividades pedagógicas como contação de histórias, teatro de fantoches, pintura facial e construção de bichinhos com balões.

O Sine Municipal vai orientar os cidadãos sobre a Carteira de Trabalho Digital e conta GOV.BR , além de realizar a elaboração de currículos, prestar atendimento de orientação profissional com foco na inserção no mercado de trabalho e, ainda, a emissão da Carteira de Identidade Nacional (Cin). A troca do "RG" antigo pela nova CIN e a emissão da 1ª via desse documento é gratuito.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA EMISSÃO DA IDENTIDADE (ORIGINAIS E CÓPIAS):

* Qualquer documento original contendo CPF ou espelho da Receita Federal;

* Certidão de Nascimento original (solteiros);

* Certidão de Casamento original (casados);

* As Certidões de Nascimento e Casamento, deverão ter o número de matrícula conforme Provimento n.º 182 de 17/09/2024.

* Não será aceito documento de União Estável;

* Se divorciado, apresentar Certidão de Casamento atualizada com averbação de divórcio;

* Brasileiro Naturalizado apresentar o Certificado de Naturalização;

* Comprovante de residência.

* Uma Foto 3x4, desde que não seja de camisa branca ou listrada, não usar óculos, acessórios marcantes, nem maquiagem excessiva.

A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semes) participa com atividades recreativas para crianças e adolescentes. O Sine Itinerante é uma iniciativa coordenada pela Semdestur e tem se consolidado como uma ação estratégica de descentralização dos serviços públicos. Ao levar atendimento direto às comunidades, o projeto promove inclusão, fortalece o vínculo entre o poder público e a população e contribui com o desenvolvimento social da capital.

A programação também conta com a presença da Semtran, que oferecerá orientações educativas sobre o trânsito e fará a emissão de credenciais de estacionamento para idosos e pessoas com deficiência (PcD).

Texto:Jhon Silva

Foto:SMC

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)