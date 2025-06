Rede de Proteção monta fluxo de atendimento à pessoa idosa vítima de violência em Porto Velho

As instituições e entidades que fazem parte da Frente de Proteção à pessoa idosa vítima de violência, tendo à frente a Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família (Semasf) e o Conselho Municipal da Pessoa Idosa (Compi), reuniram-se, na manhã da quarta-feira (10), na sede do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) com a proposta de pesquisar, analisar, avaliar e elaborar, o fluxo de atendimento à pessoa idosa vítima de violência no município de Porto Velho.



A elaboração do fluxo foi solicitada pelo Ministério Público à Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família (Semasf) que, junto com a Rede de Proteção, está executando o projeto. Conforme o cronograma de trabalho, no próximo dia 25 de junho será apresentada uma proposta de fluxo de atendimento à pessoa idosa vítima de violência para ser avaliada.



“Recebo a denúncia no Conselho, para onde devo encaminhar? Estamos montando esse fluxo para que, cada órgão, ao receber a pessoa idosa vítima de violência, saiba para onde deve encaminhar para dá prosseguimento no atendimento, sem constrangimento e com humanização. É esse trabalho que estamos elaborando”, explicou a presidente do Conselho Municipal da Pessoa Idosa, Eledir Mello



Estavam presente na reunião, representantes de diversas secretarias “Orientar a padronização do atendimento intersetorial no âmbito do município de Porto Velho, por meio de fluxos setorizados, do atendimento e do encaminhamento da pessoa idosa em situação de violência, de modo a fazer cessar, de maneira célere e eficaz a sua ocorrência, e evitar, a exposição e a revitimização”, disse a secretária da Semasf, Lucília Muniz de Queiroz.



Lucília Muniz ao falar da elaboração do fluxo, disse que ao tratar da pessoa idosa é bom ressaltar o Junho Violeta, mês da campanha de conscientização e enfrentamento à violência contra a pessoa idosa. “Durante esse mês, diversas ações são promovidas para sensibilizar a sociedade sobre os diferentes tipos de violência que afetam os idosos, como abuso físico, psicológico, financeiro e negligência”, lembrou a secretária.

Estavam presente na reunião, o corpo técnico da Semasf (Creas/Paefi/ Sapdif); representantes do Abrigo de Mulheres; CCI/DPSB; representantes da Semed; Semusa; OAB; Conselho Municipal da Pessoa Idosa; Conselho Estadual da Pessoal Idosa; Casa do Ancião; Casa Acolhedora; Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas); Coordenadoria de Assistência Social do HB, e outros.

