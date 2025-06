Igreja de Santo Antônio recebe serviço de limpeza e se prepara para o arraial no próximo dia 13

Nesta sexta-feira (13) acontece a edição 2025 do Arraial da Igreja de Santo Antônio, uma área histórica que fica localizada às margens do rio Madeira, berço do progresso da capital rondoniense.



Para que tudo esteja conforme o aguardado pelos fiéis e demais público que estará presente no evento, a prefeitura de Porto Velho vem promovendo a limpeza da área desde o início da semana.



Uma equipe da Secretaria Municipal de Serviços Básicos (Semusb) está destacada na execução das atividades de limpeza em toda a área ao entorno da igreja. Serviços como roçagem, varrição, pinturas de meio fio, entre outros, estão sendo promovidos para que tudo fique em ordem até o dia do evento.



Diversos serviços estão sendo promovidos para que tudo fique em ordem até o dia do evento Segundo o secretário da Semusb, Giovani Marini, essa é uma mobilização que acontece de forma regular para preservar e cuidar de um patrimônio histórico nacional.



“A limpeza ao redor da igreja já faz parte do cronograma da Semusb. Em especial nesta semana, disponibilizamos os nossos serviços para que a comunidade possa prestigiar esse evento em um espaço limpo e bem cuidado, refletindo o zelo que essa gestão tem com a nossa cidade”, destacou Giovani Marini.



O evento está programado para iniciar às 18h com a realização de uma missa campal e logo em seguida com as atividades do arraial.

Texto:João Paulo Prudêncio

Fotos:Hellon Luiz

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)