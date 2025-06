Após indicação do Deputado Pedro Fernandes, Governo recupera RO-144 em Ariquemes

A atuação do deputado estadual Pedro Fernandes (PRD) garantiu o atendimento de uma importante demanda para a trafegabilidade e segurança na estrada RO-144 em Ariquemes. Após o parlamentar apresentar uma indicação ao Poder Executivo e ao Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER), o governo atendeu ao pedido e prepara a recuperação imediata de um trecho da via. A conquista se soma a outras ações do deputado na mesma estrada, como a futura instalação de alambrados de proteção na ponte sobre o Rio Canaã.



A indicação atendida, protocolada sob o número 13210/25 , destacava a necessidade urgente de reparos em um trecho de aproximadamente 15 km, partindo da BR-364 até as proximidades do travessão da quarentinha em direção ao distrito de Joelândia. No documento, o deputado descreveu a condição da via como "crítica e intransitável", o que justificou a urgência do pedido.



A mobilização foi necessária para antecipar os trabalhos. Conforme relatado pelo deputado, uma solicitação já havia sido feita no início do ano, e a previsão do DER era realizar os reparos apenas no segundo semestre de 2025. Contudo, a rápida deterioração da estrada tornou a situação insustentável, exigindo a nova intervenção de Pedro Fernandes, que agora foi atendida.



"Acelerar a recuperação desta estrada é imprescindível para assegurar a integridade das pessoas e atender às solicitações dos residentes que dependem dessa via para suas atividades diárias", reforçou o deputado na justificativa do pedido. Com o atendimento da solicitação, o objetivo de restabelecer a segurança e a acessibilidade para toda a população que utiliza o trecho começa a ser alcançado.





Texto: Ivan Lara | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar