CMACE Laio consolida ações no ensino artístico e cultural na rede municipal

O Centro Municipal de Arte e Cultura Escolar Francisco Lázaro dos Santos (CMACE) Laio, localizado na zona sul de Porto Velho, está em pleno funcionamento e é hoje referência no desenvolvimento artístico e educacional de crianças, jovens e adultos da rede municipal de ensino.

A unidade integra uma rede de três centros culturais escolares mantidos pela Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), tendo também o CMACE Som na Leste, na zona leste, e do CMACE Jorge Andrade, no centro da cidade.

Com um total de 553 alunos matriculados apenas no Laio, sendo 153 no período da manhã, 173 à tarde e 202 à noite, o centro celebra um primeiro semestre de intensas atividades e resultados expressivos. Desses alunos, 25 são atípicos, ou seja, apresentam condições específicas de desenvolvimento e têm demonstrado avanços significativos com o apoio da arte e da música. No turno da noite, as turmas são formadas exclusivamente por adultos, ampliando ainda mais o alcance e o impacto do projeto.

Professor Matusalém Costa, regente da banda musical da unidade

As aulas, iniciadas no primeiro semestre de 2025, foram viabilizadas por meio de um chamamento público e oferecem uma variedade de atividades voltadas à formação artística. Entre os cursos oferecidos estão musicalização infantil para crianças de 5 a 10 anos, ballet em três categorias diferentes, e ensino de instrumentos musicais como piano, violão, guitarra, contrabaixo, saxofone, bateria, além de canto coral e participação na banda musical da unidade.

O CMACE Laio é também um espaço de transformação social. O professor Matusalém Costa, regente da banda musical da unidade, destaca a importância da música na formação dos alunos. “A música vai muito além da técnica. Ela muda o comportamento, fortalece a disciplina, melhora a relação com os pais e oferece aos alunos atípicos um progresso incrível. Aqui, cada ensaio é um passo na construção de responsabilidade, pontualidade e interação social. É uma experiência que molda o caráter e transforma vidas”, afirmou.

Luiz Lima leciona piano e violão desde 2018 Outro destaque é o trabalho do professor Luiz Lima, que leciona piano e violão desde 2018. Ele ressalta os benefícios do ensino musical na formação cognitiva dos alunos. “O raciocínio lógico floresce quando o aluno entende a teoria e aplica na prática. Diferente da sala de aula comum, aqui conseguimos trabalhar individualmente, e o resultado aparece na postura, na técnica e na percepção sonora. O casamento entre teoria e prática é uma experiência única no universo da música”, observou.

Para quem deseja participar, um novo edital de chamamento público deve ser lançado em julho, com vagas abertas para o segundo semestre. As inscrições serão destinadas a crianças entre 5 e 10 anos que estejam regularmente matriculadas na rede municipal de ensino, além de adultos a partir dos 17 anos. O processo seletivo seguirá os critérios estabelecidos em edital, e todas as informações serão divulgadas nos canais oficiais da Prefeitura.

No Laio, cada acorde tocado representa mais do que aprendizado: representa novas oportunidades, autoestima elevada e o despertar de sonhos por meio da arte.

Texto:Jhon Silva

Fotos:Jhon Silva/ CMACE Laio

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)