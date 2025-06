Emenda conjunta dos deputados Alex Redano e Lucas Torres garante transporte público gratuito em Ariquemes

Emenda é no valor de R$ 15 milhões (Foto: Mateus Andrade)

Uma conquista importante para a mobilidade urbana da população de Ariquemes está prestes a se tornar realidade.



Os deputados estaduais Alex Redano (Republicanos) e Lucas Torres (PP) anunciaram o repasse de uma emenda parlamentar conjunta, no valor de R$ 15 milhões, para viabilizar a implantação do transporte público gratuito no município. O recurso já está à disposição da Prefeitura, que conduz o projeto sob a liderança da prefeita Carla Redano (União Brasil).

A prefeita Carla Redano recebeu em seu gabinete o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Alex Redano, o deputado Lucas Torres e o presidente da Câmara de Vereadores de Ariquemes, Filipe Rozique (União Brasil), para anunciar oficialmente a boa notícia à população. A iniciativa partiu do vereador Filipe Rozique, que apresentou à prefeita um estudo técnico detalhado demonstrando a viabilidade financeira e operacional da gratuidade do serviço. A proposta foi prontamente acolhida pela gestão municipal, que deu início aos trâmites para a implantação do programa.

O presidente da Assembleia Legislativa falou sobre a importância desse projeto e da emenda. “Esse é um projeto que representa mais do que transporte, representa dignidade, acesso e oportunidade para a população ariquemense, que enfrenta dificuldades para se locomover, buscar atendimento médico, estudar ou trabalhar. Estou feliz em, junto com o deputado Lucas Torres, garantir essa emenda que tornará esse sonho realidade”, afirmou.



Para o deputado Lucas Torres, o projeto é uma resposta concreta às necessidades da população. “Temos acompanhado de perto as demandas de Ariquemes, e essa era uma pauta urgente. O transporte gratuito vai beneficiar especialmente os mais vulneráveis: idosos, estudantes e trabalhadores de baixa renda. É um investimento social com grande retorno”, destacou o parlamentar.

A prefeita Carla Redano agradeceu o apoio dos parlamentares. “Essa união de forças entre o Legislativo municipal e estadual mostra que, quando se trabalha em conjunto, quem ganha é a população. Agradeço aos deputados por acreditarem nesse projeto e contribuírem de forma decisiva para sua realização”, declarou.

O valor da emenda será destinado às fases iniciais do projeto, incluindo a aquisição e preparação dos veículos que atenderão à população. A expectativa é que o sistema entre em funcionamento nos próximos meses, beneficiando diretamente a população que mais precisa. A implantação do transporte público gratuito atende a uma antiga reivindicação dos moradores e é considerada uma das maiores ações de mobilidade urbana dos últimos anos no município.

Texto e foto: Mateus Andrade I Jornalista