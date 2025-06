Emenda de R$ 600 mil do Delegado Lucas garante acesso gratuito da população à Expobur

Pela primeira vez na história, a Exposição Agropecuária de Buritis (Expobur) será aberta ao público. A feira, que chega à sua 8ª edição, será realizada de 2 a 6 de julho, no parque da cidade. A entrada gratuita para a população na Expobur será possível graças ao repasse de R$ 1,1 milhão em emendas de três parlamentares da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), sendo R$ 600 mil provenientes do deputado Delegado Lucas (PP).



Segundo o parlamentar, este será um momento histórico para o município de Buritis, pois serão cinco dias de exposição agropecuária com as “porteiras totalmente abertas”, incluindo shows e rodeios na programação.



“A Expobur ficou mais de quatro anos sem acontecer na cidade. Em 2024, a organização conseguiu realizar a 7ª edição, mas muitas famílias não conseguiram pagar a entrada. Imagine um pai de família com esposa e dois filhos. Seriam quatro ingressos — realmente pesa no bolso”, destacou. Buscando promover o acesso à cultura e ao lazer, o deputado Lucas afirmou que se reuniu com a diretoria da Associação dos Pecuaristas e Agricultores de Buritis (Apab) para estudar uma forma de garantir entrada gratuita à população.



“E uma das formas de realizar a festa seria com recursos parlamentares. Nosso mandato, então, garantiu R$ 600 mil, de um total de R$ 1,1 milhão. Os deputados Alex Redano (Republicanos) e Ribeiro do Sinpol (PRD) ficaram responsáveis pelo repasse do restante dos valores”, disse.



A feira será realizada no Parque de Exposições da Apab em Buritis, às margens da RO-460, na entrada da cidade.



Abaixo, veja a programação da Expobur 2025:



02/07 –Abertura oficial e rodeio

03/07 –Show da dupla João de Souza e Bonifácio

04/07 –Show do Trio Parada Dura

05/07 –Show da dupla Bruno e Barreto

06/07 –Rodeio e encerramento



Texto: Assessoria parlamentar

Foto: Fernando Mendes/Assessoria Parlamentar