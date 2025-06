Prefeitura de Porto Velho reforça a importância das vacinas e intensifica ações em toda a capital e distritos

Em alusão ao Dia Mundial da Imunização, celebrado no último dia 9, a Prefeitura de Porto Velho reforça o compromisso com a saúde pública por meio de diversas ações contínuas para intensificar a vacinação tanto na capital quanto nos distritos. A data tem como objetivo conscientizar a população sobre a importância da imunização na prevenção de doenças e na proteção coletiva.

De janeiro até o início de junho deste ano, o município já aplicou 144.869 doses de vacinas, demonstrando o empenho das equipes de saúde na ampliação da cobertura vacinal da população. As campanhas e pontos de vacinação descentralizados têm sido fundamentais para alcançar todos os públicos, incluindo crianças, adolescentes, adultos e idosos.

Espaço Saúde, instalado no Porto Velho Shopping, funciona como ponto fixo de vacinação

Um dos destaques entre as estratégias é o Espaço Saúde, instalado no Porto Velho Shopping, resultado de uma parceria entre o Governo de Rondônia e a Prefeitura de Porto Velho. O local funciona como ponto fixo de vacinação e já aplicou, desde sua inauguração, em maio do ano passado, até o dia 6 de junho deste ano, o espaço já contabiliza 31.568 doses aplicadas, reafirmando sua importância como ferramenta de acesso rápido e conveniente à imunização.

A Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) destaca que as vacinas são seguras, eficazes e fundamentais para evitar surtos de doenças imunopreveníveis. As ações seguem durante todo o ano, com campanhas específicas, visitas às escolas, ações itinerantes em comunidades de difícil acesso e vacinação em eventos públicos e locais de grande circulação.

“Nosso trabalho é diário e estratégico. A cada ação, buscamos aproximar a vacina da população, garantindo acesso, informação e proteção. Contamos com a colaboração de todos para manter as vacinas em dia”, enfatiza Elizeth Gomes, coordenadora municipal de Imunização.

Vacinação é um ato de cuidado com a própria vida e com a vida do próximo

A vacina está disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e também no Porto Velho Shopping, facilitando o acesso da população à imunização em diferentes regiões da cidade.

“A imunização é uma das ferramentas mais eficazes de prevenção em saúde pública. O município está empenhado em levar as vacinas para todos os cantos da cidade e distritos, assegurando que ninguém fique desprotegido”, destaca o secretário municipal de Saúde, Jaime Gazola.

Na semana do Dia Mundial da Imunização, o município reforça o chamado para que todos mantenham o cartão de vacina em dia e contribuam para a saúde coletiva. A vacinação é um ato de cuidado com a própria vida e com a vida do próximo.

Texto:Nathalie Ventura

Fotos:Diego sousa

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)