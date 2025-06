Cidadania no Bairro: Eyder Brasil leva mutirão de serviços gratuitos ao Orgulho do Madeira

O Residencial Orgulho do Madeira, na Zona Leste de Porto Velho, recebe no próximo dia 21 de junho a segunda edição do projeto "Cidadania no Bairro". A iniciativa, liderada pelo deputado estadual Eyder Brasil, levará um mutirão de serviços gratuitos para a comunidade, que abriga cerca de 15 mil pessoas.



O evento concentrará em um só lugar, uma vasta gama de atendimentos essenciais. A população terá acesso a serviços de saúde, como consultas médicas, vacinação, atendimentos odontológicos, além de sessões com psicólogos, nutricionistas e fisioterapeutas.



A ação é uma grande parceria que envolve a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e a Defensoria Pública, que prestarão assessoria jurídica gratuita. Secretarias do Governo do Estado e da Prefeitura de Porto Velho também se somam ao projeto para facilitar o acesso dos moradores a políticas públicas. Para garantir o lazer, o Sesc-RO marcará presença com atividades recreativas para as famílias.



O deputado Eyder Brasil destaca que o objetivo do projeto é levar o poder público para mais perto das pessoas, especialmente em grandes comunidades como o Orgulho do Madeira.



"Nosso mandato tem o compromisso de estar onde a população mais precisa. Levar serviços essenciais de saúde, justiça e bem-estar diretamente aos bairros é uma forma de garantir direitos e promover a cidadania de forma prática. O Orgulho do Madeira é uma verdadeira cidade dentro de Porto Velho e merece toda a nossa atenção e cuidado", ressalta o parlamentar.



Esta é a segunda edição do "Cidadania no Bairro", que teve seu lançamento em março no Residencial Morar Melhor, consolidando-se como uma importante ação social do mandato do deputado.



Texto: Débora M. Grécia | Assessoria parlamentar

Foto: Leonardo Cunha | Assessoria parlamentar