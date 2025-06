Ezequiel Neiva confirma compromisso para implantação de estação de tratamento de esgoto no Hospital de Alta Floresta D’Oeste

O deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil) anunciou a construção de uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) no Hospital Municipal Vanessa e Vânia Fuzari, em Alta Floresta D’Oeste. A obra representa um avanço para a unidade de saúde, que há anos enfrenta problemas relacionados ao saneamento.



Segundo o parlamentar, o projeto técnico está sendo providenciado pela prefeitura, etapa essencial para garantir a destinação dos recursos. “O prefeito Gio Damo (União Brasil) está providenciando o projeto para que possamos fazer a destinação de recursos e resolver a questão do tratamento do esgoto da unidade de saúde municipal”, afirmou Ezequiel Neiva.



O vereador Flamarion da Saúde (União Brasil) destacou a importância da obra e elogiou o apoio do deputado. “Muito importante esse tratamento. Temos várias fossas e, no período chuvoso, fica muito complicado. Com a ETE, resolveremos o problema do hospital e não teremos mais problemas com o esvaziamento das fossas. Alta Floresta tem um parceiro como você para resolver as questões do município”, declarou.



A diretora do hospital, Cristiane Delmondes, também agradeceu a atuação do parlamentar. “Muito obrigado por sua parceria em sempre contribuir com o nosso município”, disse.



Para o secretário municipal de Saúde, Weslley Ribeiro Bastos, a iniciativa representa um avanço significativo para a população. “Gratidão por ter esse olhar voltado para a saúde. Hoje, a saúde requer muito investimento no município e, felizmente, contamos com um parceiro que tem nos ajudado nas demandas locais”, pontuou.



Além de promover o tratamento adequado do esgoto hospitalar, o deputado Ezequiel Neiva destacou que a medida também contribui com a preservação ambiental. “Além do trabalho de destinação correta do lixo produzido pelo hospital, vamos corrigir e fazer a destinação adequada dos resíduos líquidos, evitando a contaminação do solo e gerando bem-estar à população que vive nas proximidades”, concluiu.





Texto e foto: Alexandre Almeida I Secom ALE/RO