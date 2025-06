Deputada Estadual Dra. Taíssa participa da 6ª Festa da Agricultura Familiar em Theobroma

A deputada Dra. Taíssa (Podemos) participou no sábado (07) da 6ª Festa da Agricultura Familiar em Theobroma, evento que celebrou a importância do homem e da mulher do campo para o desenvolvimento de Rondônia. A celebração reuniu produtores rurais, lideranças políticas e a comunidade local em um momento de reconhecimento e valorização da agricultura familiar.



A parlamentar destacou a importância da data como um símbolo da força dos pequenos produtores e elogiou a gestão municipal pela receptividade e comprometimento com o desenvolvimento rural. “Um evento que valoriza o trabalho de quem move o campo: o homem, a mulher, o pequeno produtor rural. Ao lado de grandes autoridades e da nossa gente querida!”, afirmou.



Em sua fala durante a solenidade, a parlamentar também fez questão de agradecer à receptividade da população e às lideranças locais, ressaltando a gestão do prefeito e do vice-prefeito. “Pra mim é uma grata satisfação estar aqui e dizer: vocês dois são um poço de humildade, e a humildade abre portas onde a gente quiser. E se hoje Theobroma está recheado de deputado estadual, de deputado federal, e com o governo do estado aqui, através do nosso vice-governador, é porque vocês sabem receber a gente bem. Muito obrigada!”, declarou.



Foto: Reprodução/ALE-RO

A deputada ainda reforçou o apoio ao município: “Theobroma tem o privilégio, eu não falo que é um prefeito, mas são dois: prefeito e vice – que são arrojados, determinados, trabalhadores. Falam tranquilo, mas sabem pedir recurso. Podem contar comigo para o que precisar. Que Deus abençoe a cada um, e Theobroma tem um prefeito de rocha!”



Durante o evento, a programação contou com apresentações culturais, exposição de produtos locais e integração entre a população rural e urbana, reforçando a importância da agricultura familiar como base da economia e da segurança alimentar.



A presença de autoridades estaduais e federais, além do vice-governador, evidenciou o prestígio do evento e o compromisso conjunto pelo fortalecimento do setor. Para a Dra. Taíssa, o momento foi também de renovação do compromisso com os que fazem do campo sua vida. “Foi uma honra estar presente em um evento tão importante para o fortalecimento da agricultura familiar em nosso estado”, concluiu.





Texto: Geiciany Gonçalves | Assessoria Parlamentar

Foto: Hellen Mayne | Assessoria Parlamentar