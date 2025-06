Ismael Crispin promove solenidade para homenagear servidores da Sejus e entrega Título de Cidadão Honorário ao secretário Marcus Rito

Na tarde desta segunda-feira (09), o deputado estadual Ismael Crispin (MDB) realizou uma sessão solene no auditório da Assembleia Legislativa de Rondônia para homenagear os servidores da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus). A solenidade teve como objetivo reconhecer a atuação de profissionais que, diariamente, enfrentam os desafios do sistema prisional com coragem, responsabilidade e comprometimento com a segurança pública e a reintegração social.



Na ocasião, o secretário de Estado da Justiça, Marcus Castelo Branco Rito, foi agraciado com o Título de Cidadão Honorário de Rondônia, em reconhecimento à sua liderança e contribuição para a transformação do sistema penitenciário estadual.



A mesa de honra foi composta pelo deputado Ismael Crispin, proponente da solenidade; pelo corregedor-geral da Defensoria Pública do Estado, Hans Lucas Immich; pelo secretário de Estado de Obras e Serviços Públicos, Elias Rezende de Oliveira; pelo secretário de Justiça do Estado de Rondônia, Marcus Rito; pelo superintendente da Polícia Técnico-Científica, Domingos Sávio de Oliveira da Silva; e pela presidente do Conselho Penitenciário de Rondônia, Jaqueline Mainardi.



Reconhecimento unânime da Assembleia Legislativa



Ao iniciar sua fala, o deputado Ismael Crispin destacou que a proposta de concessão dos Votos de Louvor e do Título de Cidadão Honorário foi aprovada por unanimidade pela Casa de Leis, refletindo o amplo reconhecimento ao trabalho desenvolvido pela Sejus. “Estamos falando de um homem que veio para Rondônia com uma missão e está cumprindo essa missão com maestria. O título de cidadão é mais do que merecido. É a forma de Rondônia dizer: você faz parte da nossa história,” disse o parlamentar.



Crispin também ressaltou que 471 servidores da Sejus foram contemplados com Votos de Louvor e fez questão de assinar pessoalmente cada um dos certificados. “Essa homenagem é justa, legítima e simbólica. Cada nome que assinei representa uma história de dedicação. O sistema prisional está melhor hoje graças a cada servidor, desde a recepção administrativa até os que estão na linha de frente nas unidades prisionais,” afirmou.



Sistema mais humano



Visivelmente emocionado, o secretário Marcus Rito dedicou a honraria recebida a toda equipe da Secretaria de Justiça e lembrou dos avanços conquistados nos últimos anos. “Esse título não é apenas meu. Ele pertence a cada servidor que, com resiliência, tem enfrentado os desafios do nosso sistema penitenciário. Juntos, colocamos Rondônia entre os primeiros lugares do país em reinserção social e educação de pessoas privadas de liberdade,” declarou.



Rito também destacou que Rondônia figura hoje como o segundo estado com maior número de presos trabalhando, e lidera o ranking nacional de internos participando de atividades educacionais. Ele relembrou o passado difícil do sistema penitenciário rondoniense, marcado por crises e insegurança, e celebrou a mudança de cenário promovida por políticas de gestão humanizada e responsabilidade pública. “Já passamos por tragédias, por momentos em que a gestão prisional era motivo de vergonha. Hoje, temos orgulho. E isso é fruto do trabalho coletivo, da confiança do governador Marcos Rocha e do apoio de parceiros como o deputado Ismael Crispin,” pontuou.



Ao encerrar seu discurso, o secretário fez questão de agradecer à sua família e aos rondonienses. “Rondônia me recebeu de braços abertos, e este título reforça o meu compromisso de continuar lutando por políticas públicas baseadas na justiça, na dignidade e na segurança da nossa sociedade.”



Homenagem



A sessão também foi marcada por um momento de pesar, com homenagem póstuma ao coronel Raulino, ex-secretário-executivo da Governadoria. A pedido de Marcus Rito, o público presente fez uma salva de palmas em memória ao servidor que, segundo o secretário, “representava o melhor do espírito público".



A solenidade foi finalizada com uma mensagem de otimismo do deputado. “A Sejus hoje reflete o que vive Rondônia: um estado mais seguro, mais estável e mais confiante no futuro,” concluiu Ismael Crispin.





Texto: Laila Moraes | Jornalista

Foto: Thyago Lorentz | Secom ALE/RO