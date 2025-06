Ruas de Buritis recebem bloqueteamento com emenda parlamentar do deputado Alex Redano

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Alex Redano (Republicanos), esteve no município de Buritis e constatou que a prefeitura está em pleno andamento com as obras de bloqueteamento de ruas na cidade, um projeto que visa melhorar a infraestrutura urbana e a qualidade de vida dos moradores. Com um investimento de R$ 250 mil, proveniente de emenda parlamentar destinada pelo deputado estadual Alex Redano, diversas vias já foram beneficiadas.



O deputado vistoriou a obra e constatou a qualidade do material e dos benefícios gerados. "É um compromisso nosso com Buritis. Destinamos essa emenda para melhorar a infraestrutura e trazer mais qualidade de vida para a população", afirmou Redano. Os trabalhos seguem em ritmo acelerado em outras ruas, com a previsão de que mais áreas da cidade sejam contempladas.



O projeto é resultado de um pedido feito, à época, pelo vereador Renato Leitão, e a execução da emenda parlamentar está sendo supervisionada de perto pela Secretaria Municipal de Obras. "Estamos aqui acompanhando de perto o bloqueteamento das ruas. São R$ 250 mil, já temos ruas prontas, e estamos nesta que está sendo finalizada agora", declarou o secretário municipal de Obras da prefeitura.



A iniciativa não apenas embeleza a cidade, como também proporciona mais segurança e conforto para pedestres e motoristas, eliminando problemas como poeira em épocas de seca e lama durante o período chuvoso.



A conclusão do bloqueteamento de todas as ruas contempladas trará um impacto positivo significativo para a comunidade, facilitando o tráfego e valorizando os imóveis na região. A Prefeitura de Buritis reitera seu compromisso em seguir trabalhando para trazer mais melhorias para a cidade.

Texto e fotos: Mateus Andrade | Jornalista