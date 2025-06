Indicação do deputado Jean Oliveira garante patrolamento de mais de 500 km de rodovias na Zona da Mata

Mais de 500 quilômetros de rodovias primárias foram patroladas na região da Zona da Mata, em Rondônia, após indicação do deputado estadual e líder do Governo na Assembleia Legislativa, Jean Oliveira. Os serviços foram executados pelas equipes da 5ª Residência Regional do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO) e concluídos no sábado (7).



As ações contemplaram as ROs 383, 484, 492, 370, 490 e 135, promovendo melhorias significativas na trafegabilidade e no escoamento da produção agropecuária e agrícola.



O residente da 5ª Regional do DER-RO, Nilson Oliveira, informou que os trabalhos seguem o planejamento técnico do órgão, com foco na durabilidade das vias. “A RO-135, entre Novo Horizonte e Alta Floresta, recebeu os serviços completos do plano anual, com limpeza das laterais, abertura de saídas d’água e revestimento primário nos trechos específicos. Nesta segunda-feira (9), iniciamos os serviços na RO-383, sentido Nova Gease”, destacou.



O deputado Jean Oliveira agradeceu ao governador Marcos Rocha pela sensibilidade em atender sua solicitação. “Agradeço ao governador por acolher nossa indicação e priorizar essa demanda tão importante para os moradores da Zona da Mata. Investir nas estradas é garantir dignidade, segurança e o fortalecimento da economia local”, afirmou o parlamentar.





Texto: Ricardo Barros | Assessoria Parlamentar

Fotos: Nicolly Manuela | Assessoria Parlamentar