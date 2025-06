Laerte Gomes prestigia eventos no interior e reafirma compromisso com o fortalecimento da agricultura, cultura e inclusão social

Neste final de semana, o deputado estadual Laerte Gomes (PSD) prestigiou eventos entre sábado (7) e domingo (8) realizados no município de Theobroma, no distrito de Rondominas, pertencente a Ouro Preto do Oeste e em Mirante da Serra, onde reforçou sua atuação próxima às comunidades e seu compromisso com o desenvolvimento do setor produtivo e das cidades do interior de Rondônia.



Em Theobroma, o parlamentar participou da tradicional Festa da Agricultura Familiar, acompanhado do vice-governador Sérgio Gonçalves, do prefeito Gilliard, do vice-prefeito Edmilson Amorim, do vereador Dudu e da secretária de Assistência Social e primeira-dama, Senira. Ao subir ao palco do evento, Laerte Gomes elogiou a gestão municipal.



Foto: Reprodução/ALE-RO

“O mandato do prefeito Gilliard é exemplo de honestidade, transparência e responsabilidade com o dinheiro público. Por isso, tenho tranquilidade em destinar recursos para Theobroma, porque sei que são bem aplicados”, destacou.



Ele reafirmou seu compromisso, ao lado do governador Cel. Marcos Rocha e do vice-governador Sérgio Gonçalves, de continuar trabalhando por Theobroma, cidade que, segundo o parlamentar, “já está transformada para melhor”.



“A Festa da Agricultura Familiar é uma celebração da força e da dignidade dos produtores rurais, que sustentam o campo com esperança e trabalho árduo”, frisou Laerte.



Ainda no sábado, o deputado esteve na 14ª Festa Agropecuária de Rondominas (Expominas), um dos eventos mais aguardados da região. Laerte destacou o carinho que tem pelo distrito, que pertence a Ouro Preto do Oeste, e elogiou a grandiosidade do evento:



“A Expominas movimenta a economia, valoriza a agropecuária e mostra a força do povo rondoniense. É sempre uma alegria estar aqui.”



Já no domingo, o parlamentar marcou presença na Expomir 2025, em Mirante da Serra, outro evento de grande relevância para o calendário cultural e econômico do município. Com entrada gratuita durante todos os dias de programação, graças ao apoio do mandato de Laerte, a festa atraiu famílias inteiras, promovendo inclusão, acesso e valorização das tradições.



Foto: Reprodução/ALE-RO

O deputado agradeceu ao prefeito Neno Andrade, à primeira-dama Evania, à vereadora Gigliane Orben e ao vereador Jorjão, pelo carinho de sempre e pelo excelente trabalho na organização da festa.



“A Expomir é mais do que um evento. É uma demonstração de amor à nossa cultura, de respeito às nossas raízes e de compromisso com a população”, ressaltou o deputado.



Com as visitas, Laerte Gomes reforça sua presença constante nos municípios do interior, prestigiando ações que promovem o desenvolvimento econômico, o fortalecimento do agro, a cultura local e o bem-estar das famílias rondonienses.

Texto: Juliana Martins | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar