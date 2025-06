Dra. Taíssa participa do 21º Bike Trilha Ecotur em Guajará-Mirim e celebra conquista histórica para Rondônia

Guajará-Mirim foi palco, no domingo (08), de uma verdadeira aventura ecológica: o 21º Bike Trilha Ecotur, evento que reuniu ciclistas e amantes da natureza em um percurso de tirar o fôlego. Entre os participantes estava a deputada estadual Dra. Taíssa (Podemos), que percorreu os 25 quilômetros da trilha com entusiasmo e espírito esportivo.



O trajeto, recheado de adrenalina, natureza exuberante e emoção, reafirmou o Bike Trilha Ecotur como um dos principais eventos de ecoturismo e esporte de Rondônia. “Esse ano teve trilha de verdade! Foram 25 km de puro contato com a natureza, superação e alegria ao lado da comunidade”, destacou a deputada.



Além da participação ativa no evento, Dra. Taíssa celebrou uma conquista significativa: a oficialização do Bike Trilha Ecotur como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Estado de Rondônia, por meio da Lei nº 6.017/2025, de sua autoria. A nova legislação reconhece a importância histórica, cultural e ambiental da iniciativa, que há mais de duas décadas movimenta a região e promove o turismo sustentável.



“Valorizar nossos eventos é também valorizar a cultura, o esporte e o turismo sustentável. É com muito orgulho que compartilho essa conquista com todos os rondonienses. Que venham muitos outros anos de aventura!”, afirmou a parlamentar.



O reconhecimento oficial representa não apenas a preservação da identidade local, mas também o incentivo a práticas ecológicas e saudáveis que unem lazer, meio ambiente e desenvolvimento regional.





Texto: Geiciany Gonçalves | Assessoria Parlamentar

Foto: Luis Gustavo | Assessoria Parlamentar