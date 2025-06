Deputado Cássio Gois destina R$ 50 mil para associação de proteção animal em Cacoal

O deputado estadual Cássio Gois (PSD) destinou R$ 50 mil em recursos do seu mandato para a Associação Protetora de Animais Vira Lata, Vira Amor, em Cacoal. O valor será utilizado na compra de ferramentas e equipamentos eletrodomésticos, visando melhorar a estrutura do abrigo e as condições de trabalho dos voluntários que cuidam de animais resgatados de situações de abandono e maus-tratos.



A instituição tem um papel essencial no acolhimento e manejo de cães e gatos, contribuindo também para a saúde pública da região. Os recursos permitirão a aquisição de itens que facilitarão o trabalho diário dos voluntários e garantirão um ambiente mais adequado para os animais.



A destinação foi formalizada por meio de um ofício enviado ao Governo de Rondônia, em conformidade com a legislação estadual para início do trâmite de celebração de convênio.



A iniciativa atende a um pedido do ex-vereador Pedro Rabelo, e atual chefe de gabinete do deputado Cássio Gois, que destacou a importância do trabalho desenvolvido pela associação e a necessidade de reforçar sua estrutura para ampliar o atendimento aos animais carentes da região.





Texto: Marcelo Negrão | Assessoria Parlamentar

Fotos: Assessoria Parlamentar