Associação de Ji-Paraná compra equipamentos agrícolas com emenda da deputada Cláudia de Jesus

Com recursos de emenda parlamentar da deputada estadual Cláudia de Jesus (PT) a Associação dos Produtores Rurais da Comunidade Santa Terezinha (Aprosate), localizada na 5ª Linha, Gleba G, Lote 33, zona rural de Ji-Paraná conseguiu comprar equipamentos para agricultura familiar que vão beneficiar mais de 90% dos associados e cerca de 60 famílias que terão aumento de suas atividades produtivas em 90%.



“Com esses equipamentos a expectativa é aumentar a produção em 50%, de acordo com a Associação. Estamos felizes em apoiar mais essa iniciativa de agricultura familiar, para que os trabalhadores consigam produzir mais e com melhor qualidade, gerando emprego e renda para quem mais precisa”, falou a deputada.Foi comprado um tratorito, carreta para tratorito, pulverizador e encanteiradores que totalizam o valor de R$ 89.480 mil. O tratorito será utilizado no preparo do solo para o plantio e revitalizar pastagens. É um equipamento essencial para evitar práticas prejudiciais como queimadas e uso excessivo de agrotóxicos.



Foto: Reprodução/ALE-RO

As três carretinhas auxiliam no transporte de cargas como sacos de ração, fertilizantes, madeiras, ferramentas, colheitas e dejetos de animais. Vai facilitar o trabalho e aumentar a eficiência da produção. Os dois encanteiradores serão usados no preparo dos canteiros para plantio. E a bomba pulverizadora ajuda no controle de pragas e doenças, aplicação de produtores de limpeza em áreas de difícil acesso.





