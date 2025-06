Deputado Alan Queiroz solicita pavimentação de rua no município de Alvorada do Oeste

O deputado estadual Alan Queiroz (Podemos) indicou ao Governo de Rondônia, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes (DER/RO), solicitando a pavimentação asfáltica da rua Olívio Cardoso Borges, no município de Alvorada do Oeste.



A solicitação atende a uma demanda do gabinete do vereador Adão Moura (PL) e visa solucionar os problemas enfrentados pelos moradores da via, como a dificuldade de acesso, poeira, lama e riscos à segurança no trânsito local.



“A pavimentação dessa rua representa mais dignidade e segurança para os moradores. É uma demanda legítima da população de Alvorada do Oeste, que merece ser atendida com prioridade”, afirmou Alan Queiroz.



Segundo o parlamentar, o investimento em infraestrutura nos municípios do interior é essencial para melhorar a qualidade de vida, valorizar os bairros e promover o desenvolvimento local. A indicação reforça o compromisso do mandato com os anseios da população e com a atuação próxima às comunidades. “Nosso trabalho é dar voz às necessidades da população e buscar soluções junto ao Governo. Esperamos que essa pavimentação seja incluída no planejamento do DER e executada o quanto antes”, concluiu.



O deputado segue acompanhando a tramitação da indicação e reforçando, junto ao Executivo, a importância dessa obra para o bem-estar da população de Alvorada do Oeste.



Texto: Ian Machado | Assessoria Parlamentar

Foto: DER/RO