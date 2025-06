Deputada Dra. Taíssa fortalece laços diplomáticos entre Rondônia e Bolívia em fórum binacional

Em uma missão oficial de grande relevância para o fortalecimento das relações internacionais entre Rondônia e a Bolívia, a deputada estadual Dra. Taíssa (Podemos) participou na última semana do Fórum Binacional Bolívia-Brasil, realizado na cidade de Trinidad, capital do departamento de Beni.



Representando a Assembleia Legislativa de Rondônia, a parlamentar integrou uma comitiva de deputados brasileiros que marcou presença no evento, reafirmando o compromisso do estado com o desenvolvimento regional e a cooperação transfronteiriça. A missão ocorreu em meio às comemorações pelos 339 anos de fundação de Trinidad, celebradas com uma cerimônia especial na Prefeitura Municipal.



A agenda teve continuidade no Palácio do Governo de Beni, onde os parlamentares foram recebidos pelo governador Dr. Alejandro Unzueta. No encontro, foram debatidos acordos binacionais estratégicos entre Rondônia (Brasil) e Beni (Bolívia), com foco em projetos que promovam integração, desenvolvimento econômico e melhorias na infraestrutura logística.



No dia seguinte, quinta-feira (5), Dra. Taíssa participou das atividades do Fórum Binacional Bolívia-Brasil, realizado na Federação de Ganaderos del Beni, entre 08h30 às 18h30. O evento foi promovido pelo Comitê de Políticas Financeiras, Monetárias, Tributárias e Seguros da Câmara de Senadores, junto com a Universidade Autónoma del Beni “José Ballivián”, a Federação de Ganaderos do Beni (FEGABENI) e o Comitê Cívico do Departamento do Beni.



A programação contou com debates sobre temas fundamentais como:



A nova fronteira agrícola no cerrado do nordeste boliviano, com palestra do engenheiro agrônomo Rolf Koehler Perrogon;



Mudanças climáticas e sustentabilidade na pecuária, com a coordenadora da Aliança EcoGanadera, Mariene Barral Quintana;



Zoneamento ecológico-econômico de Rondônia na faixa de fronteira, abordado pelo deputado estadual Ismael Crispin, presidente da Comissão de Meio Ambiente da Alero;



Participação do secretário adjunto de meio ambiente do Brasil, Gilmar Oliveira de Souza, falando sobre fiscalização conjunta no rio Guaporé e Mamoré;



Discussões sobre políticas públicas ambientais, articulação intersetorial e o papel da educação para o desenvolvimento sustentável na Amazônia binacional.



Um dos principais temas em pauta foi a futura construção da ponte binacional em Guajará-Mirim, obra que promete ser um marco na ligação entre os dois países. A estrutura será crucial para viabilizar a conexão com o Oceano Pacífico através do território boliviano, o que pode transformar a dinâmica comercial da região Norte do Brasil.



“Essa ponte simboliza muito mais do que uma conexão física — ela representa uma via de crescimento econômico, um canal de diálogo permanente e um instrumento de união entre povos irmãos”, destacou a deputada Dra. Taíssa durante sua participação.



A presença da parlamentar no evento reforça o papel de Rondônia como protagonista no cenário da integração sul-americana, sobretudo em temas que envolvem logística, comércio exterior e relações diplomáticas com países vizinhos.





Texto: Geiciany Gonçalves | Assessoria Parlamentar

Foto: Luis Gustavo | Assessoria Parlamentar