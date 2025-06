Com relatoria da LDO nas mãos, Ezequiel Neiva reforça papel fundamental para definir as prioridades de investimento em 2026

O deputado estadual Ezequiel Neiva foi designado relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício de 2026, uma das peças mais relevantes do planejamento financeiro do Estado de Rondônia. A nomeação foi confirmada pela Assembleia Legislativa e representa não apenas um voto de confiança no parlamentar, mas também o reconhecimento de sua atuação técnica, equilibrada e comprometida com o desenvolvimento do estado.



A LDO é o instrumento que orienta a elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA) e estabelece as metas e prioridades da administração pública estadual para o ano seguinte, incluindo as diretrizes para gastos com saúde, educação, segurança, infraestrutura e demais áreas estratégicas. É a partir da LDO que se definem os limites para o orçamento e se alinham os objetivos do governo com a responsabilidade fiscal.



Nesse contexto, a figura do relator exerce papel fundamental, pois cabe a ele analisar, consolidar e apresentar o parecer sobre o projeto, propondo ajustes e garantindo que as diretrizes estejam de acordo com as necessidades da população e a capacidade financeira do Estado. O relator também é responsável por dialogar com os demais parlamentares e lideranças do Executivo para assegurar a aprovação de um texto equilibrado e viável.



A escolha de Ezequiel Neiva como relator reforça a credibilidade do processo. Com sólida experiência política e reconhecida atuação em pautas voltadas ao desenvolvimento regional e à boa gestão dos recursos públicos, o deputado tem demonstrado sensibilidade às demandas sociais e firmeza na defesa do interesse coletivo. Sua condução técnica e responsável na relatoria da LDO de 2026 é vista como um indicativo positivo para a construção de um orçamento que respeite os limites fiscais e, ao mesmo tempo, promova avanços concretos na qualidade de vida dos rondonienses.



Ao assumir essa responsabilidade estratégica, Neiva reafirma seu compromisso com a transparência, a eficiência na aplicação dos recursos públicos e o progresso sustentável de Rondônia. A expectativa é de que, sob sua relatoria, a LDO de 2026 avance com celeridade, equilíbrio e foco nas reais prioridades do Estado.





Texto e foto: Assessoria Parlamentar