Barracão do Direito de Viver em Rolim de Moura será revitalizado com R$ 700 mil garantidos por Ezequiel Neiva

Um importante reforço financeiro foi anunciado para a Associação de Amigos de Rolim de Moura (Aamirom), responsável pela organização dos tradicionais leilões do Direito de Viver, cuja arrecadação é destinada ao Hospital de Amor. O valor aproximado de R$ 700 mil será destinado à ampliação do barracão para sediar os eventos promovidos pela entidade.



O recurso foi anunciado pelo deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil), que destacou a importância da iniciativa. Segundo o parlamentar, o projeto já está em análise na Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos (Seosp) e, após a resolução de pendências, a verba será empenhada e transferida diretamente para a conta da associação.



“O projeto já está sendo analisado na Seosp e, tão logo as pendências sejam sanadas, ele será aprovado e o recurso será depositado na conta da associação. Isso permitirá a continuidade da revitalização do barracão, garantindo uma estrutura melhor para os eventos filantrópicos”, explicou Neiva.



O deputado estadual Ezequiel Neiva também destacou o papel fundamental desempenhado pelo Hospital de Amor no atendimento especializado à saúde em Rondônia, ressaltando a importância de reconhecer e valorizar esse serviço. “Agradeço muito a Deus por termos em Rondônia um tratamento especializado como o que é oferecido pelo Hospital de Amor. Muitas vezes não percebemos o quanto somos privilegiados. O trabalho da diretoria, das pessoas que doam e participam, é essencial para salvar vidas”, afirmou.



Foto: Reprodução/ALE-RO Barracão passará por melhorias para a realização de eventos filantrópicos (Foto: Nilson Nascimento / Assessoria parlamentar)



Durante o anúncio, o suplente de deputado federal Wiveslando Neiva (União Brasil) também marcou presença e reforçou o comprometimento político com a iniciativa, elogiando o envolvimento da comunidade e o impacto social do projeto. “Estamos vendo de perto o quanto as pessoas estão contribuindo – seja com doações de materiais, recursos financeiros ou trabalho voluntário. Agora, estamos fazendo parte desse projeto com uma emenda parlamentar destinada pelo deputado estadual Ezequiel Neiva. Vamos acompanhar passo a passo para garantir que o recurso seja efetivamente aplicado”, afirmou.



A ampliação do barracão representa um marco para a Aamirom, que há anos mobiliza a sociedade em prol do Hospital de Amor, referência nacional no tratamento oncológico. “A expectativa é de que, com a nova estrutura, os eventos ganhem ainda mais força e ampliem a arrecadação de fundos para o hospital, disse Wiveslando.



Texto: Alexandre Almeida I Secom ALE/RO

Fotos: Nilson Nascimento | Assessoria parlamentar