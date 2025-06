Cirone diz que Alta Floresta comemora aniversário com avanços

Alta Floresta do Oeste comemora, no período de 13 a 16 de junho, seu 43º aniversário de fundação e 39º de emancipação político-administrativa. As festividades serão realizadas na Praça Castelo Branco. Apoiador do evento, o deputado estadual Cirone Deiró (União Brasil), disse que o momento é de comemoração, pelo aniversário e pelos avanços alcançados pelo município.



De acordo com Cirone Deiró, o aniversário de um município deve ser motivo de comemoração para a população local, especialmente para aqueles que contribuíram e que continuam contribuindo com o desenvolvimento da região. “É o momento de parabenizarmos os pioneiros, que foram os responsáveis pelo início de tudo e todos aqueles que trabalham pelo crescimento do município”, disse o deputado. Segundo Cirone, o prefeito Gio Damo e sua equipe têm feito a sua parte, no que diz respeito aos avanços alcançados por Alta Floresta.



Cirone afirmou que tem mantido parceria com a administração do prefeito Gio Damo, no sentido de viabilizar investimentos para o município. Além de apoiar as festividades em comemoração ao aniversário da cidade, o deputado assegurou recursos para diversos setores, como a reforma e ampliação da Escola Municipal de Ensino Fundamental e Médio Padre Feijó, localizada no distrito de Filadélfia, reforma do Ginásio Municipal Expedito Gonçalves Ferreira, aquisição de um veículo van, de implementos agrícolas, de um ônibus e de conjuntos de carteiras escolares.





Texto: Eli Batista | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar