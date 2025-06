Eyder Brasil propõe que Ônibus Multissensorial de Porto Velho atenda mais pessoas com deficiência

O deputado estadual Eyder Brasil apresentou uma indicação à Prefeitura de Porto Velho solicitando a ampliação do serviço do Ônibus Multissensorial. A proposta visa estender o transporte gratuito, atualmente destinado a pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), para que alcance também cidadãos com outras deficiências — sejam elas físicas, intelectuais ou sensoriais — e pessoas em situação de vulnerabilidade social.



O Ônibus Multissensorial se consolidou como um serviço essencial na capital, garantindo um transporte seguro e adaptado para a comunidade autista. No entanto, o parlamentar argumenta que a demanda por transporte acessível é uma realidade para um público muito mais amplo.



"O Ônibus Multissensorial é uma conquista importante e um modelo de política pública, mas não podemos parar por aí. Temos o dever de olhar para todas as pessoas que enfrentam barreiras e oferecer a elas a dignidade e a autonomia que merecem. Ampliar este serviço é reafirmar o compromisso do poder público com uma cidade mais justa e acessível para todos", afirma Eyder Brasil.



A proposta destaca que a medida contribui para reduzir os obstáculos diários enfrentados por essas pessoas, garantindo o direito fundamental de ir e vir com mais segurança e conforto. Com a ampliação, o poder público reforçaria seu compromisso com a inclusão social e a igualdade de oportunidades.







Texto: Débora M. Grécia | Assessoria Parlamentar

Foto: Secom ALE/RO