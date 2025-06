Deputada Cláudia de Jesus entrega veículo para associação de Cacoal

A deputada estadual Cláudia de Jesus (PT) fez a entrega de um carro para a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (APAC) neste fim de semana. O veículo possui cabine estendida e carroceria, que ajudará no deslocamento de pessoas, transporte de objetos e nas ações administrativas da entidade. O valor da emenda parlamentar autorizado pela deputada foi de R$ 110mil.



"Fiquei emocionada em ver um projeto tão bonito sendo desenvolvido. Parabéns ao meu amigo e companheiro Toninho Masioli e a todos os membros da diretoria. São projetos e exemplos de trabalho como este que me motiva a continuar trabalhando todos os dias, lutando por pautas complexas de nossa sociedade", afirmou a deputada.



A Associação é uma entidade com fins não econômicos e enfrenta dificuldades para promover suas atividades como a reintegração de detentos na sociedade. A organização atende pessoas de Cacoal, Ministro Andreazza, Espigão do Oeste e Pimenta Bueno. A organização tem sede na cidade de Cacoal.



Texto e foto: Assessoria Parlamentar