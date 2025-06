Deputado Alan Queiroz solicita instalação de tubo ármico para melhorar infraestrutura no distrito de Vista Alegre do Abunã

O deputado estadual Alan Queiroz (Podemos) apresentou uma indicação ao governo de Rondônia e ao Departamento de Estradas de Rodagem (DER), solicitando a instalação de um tubo ármico de 2 metros de altura por 9 metros de comprimento na rua Acapulco, localizada no bairro Castanheiras, no distrito de Vista Alegre do Abunã, em Porto Velho. A solicitação prevê uma parceria técnica entre o Governo do estado e a Prefeitura Municipal de Porto Velho para a execução da obra.



O distrito de Vista Alegre do Abunã, pertencente ao município de Porto Velho, é uma região em constante crescimento, com grande potencial econômico e social. No entanto, esse desenvolvimento exige maior atenção por parte do poder público, especialmente no que diz respeito à infraestrutura urbana. É fundamental solucionar os problemas que afetam diretamente a mobilidade dos moradores, como buracos, atoleiros, erosões e o acúmulo de água em pontos críticos das ruas. Essas condições dificultam o acesso de veículos, comprometem a segurança da população e afetam a qualidade de vida no distrito.



"Essa solicitação é fruto do diálogo constante com a comunidade de Vista Alegre do Abunã, que enfrenta desafios diários devido à falta de infraestrutura adequada. A instalação do tubo ármico é uma medida essencial para melhorar a qualidade de vida dos moradores, facilitando o acesso e prevenindo alagamentos que comprometem a segurança e o bem-estar da população", afirmou o deputado Alan Queiroz.



Com essa solicitação o parlamentar reforça seu compromisso com o desenvolvimento dos distritos de Porto Velho, buscando soluções eficazes para os problemas enfrentados pelas comunidades locais. A expectativa é de que, com a parceria entre o governo do estado e a prefeitura, a obra seja realizada em breve, trazendo benefícios concretos para os moradores da localidade





Texto: Jorge Fernando | Jornalista

Foto: Secom | Governo de Rondônia