Deputado Alan Queiroz solicita a realização de obras nas linhas 12, 14 e 22C, no município de Seringueiras

Para melhorar as vias do estado de Rondônia, o deputado estadual Alan Queiroz (Podemos) solicitou ao governo de Rondônia, a realização de obras em vias do município de Seringueiras. As obras solicitadas devem ser realizadas pelo Departamento Estadual de Estradas de Rodagem (DER) em parceria com a prefeitura do município em questão, e abrangem as linhas 12 (setor Bom Sucesso), linha 14 (Planalto) e linha 22C. Tal solicitação tem como objetivo melhorar a trafegabilidade das vias, oferecendo melhor qualidade de vida para a população.



A recuperação e manutenção das vias rurais representam um investimento essencial para o fortalecimento da infraestrutura e desenvolvimento dos municípios. Além de garantir o direito de ir e vir com segurança, essas ações facilitam o transporte escolar, o acesso a serviços de saúde e o escoamento da produção agrícola, pilares fundamentais para o crescimento econômico e social das comunidades.



Para o parlamentar, a solicitação garante dignidade e melhora as condições de vida para os habitantes. “Investir na recuperação das estradas é garantir dignidade e melhores condições de vida para quem mora e trabalha na zona rural. Com essas obras, buscamos assegurar mais segurança, escoamento da produção agrícola e acesso aos serviços essenciais. É nosso dever trabalhar por melhorias que realmente façam a diferença no dia a dia das comunidades”, afirmou.



Com iniciativas como essa, o deputado reafirma seu comprometimento em atender às demandas da população e contribuir com ações que promovam qualidade de vida e progresso para o interior do estado. A recuperação das estradas rurais é fundamental para impulsionar a economia local e assegurar melhores condições de locomoção para todos.





Texto: Jorge Fernando | Jornalista

Foto: Adonnai | Assessoria Parlamentar