São Miguel do Guaporé realiza 11ª Exposição Agropecuária

A 11ª º edição da Exposição Agropecuária de São Miguel do Guaporé (Expomig), realizada no período de 5 a 8 de junho, está atraindo a atenção da população da região. A programação inclui concurso de beleza, rodeio, shows musicais e parque de diversões, além de várias ouras atrações. Com o evento, a população celebra também o aniversário de 36 anos da cidade.



O deputado estadual Cirone Deiró assegurou R$ 100 mil reais para a Associação dos Pecuaristas investir no evento. “Atendendo a pedido do vereador Marcos Miguel, conseguimos liberar esse recurso, o que mais uma vez, garante nosso apoio para a realização dessa bela festa”, disse o deputado.



Entre outros investimentos viabilizados pelo deputado, em favor de São Miguel do Guaporé, está a aquisição de materiais ortopédicos para atender a Secretaria Municipal de Saúde do município, de implementos agrícolas e de kits escolares. “A minha parceria de trabalho com o vereador Marcos Miguel, já resultou na liberação de recursos para atender os agricultores, com a aquisição de secadores de café e máquinas de beneficiamento, além de outros benefícios”, disse.



Segundo Cirone, a Expomig já faz parte do calendário de festividade do município e movimenta a economia local. “É um evento que proporciona lazer à população e aumenta as vendas no comércio, proporcionando oportunidades de negócios para todos os segmentos empresariais”, disse.



O vereador Marcos Miguel destacou a importância do apoio de Cirone. “Agradeço o nosso deputado, por estar investindo e cuidando de São Miguel do Guaporé “, disse. Ele lembrou que assim como Cirone trouxe recursos para a saúde e a agricultura, agora fomenta a cultura, “participando da 11ª Expomig, que dá oportunidade para nossos comerciantes, para nossos peões de rodeio, além de outros segmentos, então só quero agradecer e deixar nosso mandato à disposição da população”.





Texto: Eli Batista | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar