Alex Redano solicita equipamentos hospitalares para São Francisco do Guaporé

O deputado estadual Alex Redano (Republicanos) encaminhou indicação ao Governo do Estado, com cópia à Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), solicitando a destinação de equipamentos hospitalares para o município de São Francisco do Guaporé.



O pedido, foi apresentado após solicitação encaminhada ao parlamentar pelo vereador Marcio da Agricultura, que relatou a carência de itens básicos nas unidades de saúde do município.



Entre os materiais solicitados estão: 08 cadeiras de rodas, sendo: 04 para pessoas com obesidade (reforçadas), 04 cadeiras de rodas padrão, Colchões hospitalares tipo casca de ovo e Colchões hospitalares de água.



Segundo Redano, os equipamentos são essenciais para melhorar a qualidade do atendimento a pacientes em situação de vulnerabilidade, acamados ou com mobilidade reduzida.



“Estamos falando de itens fundamentais para garantir dignidade e conforto aos pacientes. É uma necessidade urgente, que precisa da atenção imediata do Governo e da Sesau, afirmou o parlamentar.



A indicação busca suprir uma demanda prioritária da saúde pública local, contribuindo para a melhoria da infraestrutura hospitalar do município, que enfrenta dificuldades no atendimento devido à falta desses materiais.



O deputado reforçou que seguirá acompanhando o pleito junto à Secretaria de Saúde, com a expectativa de que o pedido seja atendido o quanto antes.





Texto; Mateus Andrade | Jornalista

Foto: Rafael Oliveira | Secom ALE/RO