Deputado Laerte Gomes reforça compromisso com a região central de Rondônia

Na última quarta-feira (5), o vice-presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Laerte Gomes (PSD) esteve nos municípios de Presidente Médici e Alvorada D’Oeste, cumprindo intensa agenda institucional e reforçando o compromisso que mantém, há anos, com o desenvolvimento da região central de Rondônia.



Em Presidente Médici, o parlamentar foi recebido na Prefeitura Municipal pelo prefeito Sérgio do Skinão (PL), além de contar com a presença do ex-prefeito Gilson Borges, do ex-prefeito Zé Ribeiro, dos vereadores Chico Moura (PSD), Benito (União), Bia (União) e da ex-vereadora e liderança política Todinha. Também participaram do encontro demais vereadores e secretários municipais.



Durante a reunião, o deputado tratou de importantes demandas do município, envolvendo áreas como saúde, infraestrutura, educação e apoio ao setor produtivo rural. Laerte destacou os investimentos que têm sido realizados ao longo dos anos e reafirmou seu compromisso com as associações rurais e com a melhoria da qualidade de vida da população.



Já em Alvorada D’Oeste, Laerte Gomes concedeu entrevista à Rádio Antena Hits 98,3 FM, ao lado do prefeito Jair Luiz (União), do vice-prefeito Giovane da Emater (PSD), e dos vereadores Neguinho de Tancredópolis (Pode), Mailson de Oliveira (União), Biriba (União) e Geraldo da Vitória (Pode). Na pauta da entrevista, os investimentos que têm transformado o município.



Entre os destaques, o deputado mencionou as obras de reforma de escolas, a recuperação de estradas vicinais, a pavimentação do distrito de Tancredópolis, fruto de solicitação do vereador Neguinho, e a instalação de tubos armcos para substituição de pontes de madeira, garantindo mais segurança e durabilidade.



Além disso, Laerte destacou o apoio à realização da 30ª Edição da Expoalvo 2025 e o investimento para o grande show da dupla Jads e Jadson, com entrada gratuita, como forma de valorizar a cultura local e promover lazer acessível à população. O parlamentar sempre destina recursos para a realização dos eventos que movimentam a economia do município com a geração de empregos e renda.



Foto: Reprodução/ALE-RO

Ainda durante a entrevista, o deputado também comentou sua atuação como presidente do Parlamento Amazônico, função na qual tem se empenhado na defesa dos interesses de Rondônia com seriedade, responsabilidade e muito trabalho, da mesma forma como atua junto aos representantes dos municípios rondonienses.



“Nosso mandato é feito com diálogo, escuta e presença. Estar junto dos prefeitos, vereadores e da população é fundamental para conhecer de perto as necessidades e buscar soluções concretas para os municípios. Seguiremos trabalhando com responsabilidade e compromisso com cada rondoniense”, afirmou o deputado.





Texto: Juliana Martins | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar