Deputado Alex Redano solicita implantação do Programa Rondônia Cidadã em Mirante da Serra

O presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, deputado Alex Redano (Republicanos), apresentou indicação ao Poder Executivo e à Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social (SEAS), solicitando a implantação do Programa Rondônia Cidadã no município de Mirante da Serra.



A proposta visa atender uma demanda urgente da população local, especialmente das famílias em situação de vulnerabilidade social que residem no condomínio Pró-Moradia. De acordo com o parlamentar, a iniciativa surgiu a partir de uma solicitação do vereador Nenê do Juca do Bode, que alertou para a necessidade da presença do programa no município.



O Programa Rondônia Cidadã é uma ação do Governo do Estado de Rondônia, coordenada pela SEAS, e tem como objetivo oferecer uma gama de serviços gratuitos à população, como emissão de documentos, atendimentos de assistência social, saúde, orientação jurídica, entre outros, aproximando o Estado das comunidades mais necessitadas.



A expectativa é que, com a mobilização parlamentar e a articulação com o Governo do Estado, o programa seja incluído na programação da SEAS para beneficiar o município nos próximos meses.





Texto: Mateus Andrade | Jornalista

Foto: Rafael Oliveira | Secom ALE/RO