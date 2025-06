Cirone Deiró diz que Proampe aquece economia de Cacoal

Mais uma vez Cacoal saiu na frente e alcançou o volume de R$ 50 milhões no Proampe, linha de crédito direcionada a pequenos negócios, produtores rurais e profissionais liberais. O programa foi criado pelo Governo do Estado e é implementado por meio de parceria com Prefeituras, Sebrae e instituições financeiras. “É uma iniciativa que conta com o empenho pessoal do governador, coronel Marcos Rocha e do vice Sergio Gonçalves, que merecem nosso reconhecimento”, disse o deputado Cirone Deiró.



A cerimônia em comemoração ao marco de R$ 50 milhões foi realizada nesta quinta-feira (5), no auditório da OAB, em Cacoal, com a participação de empreendedores beneficiados pelo programa. O evento contou com a presença do vice-governador Sergio Gonçalves, do prefeito Adailton Fúria, do secretário municipal de desenvolvimento econômico e inovação, Roberto Alves, vereadores e de outras lideranças políticas do município, além de representantes de segmentos sociais.



Cirone lembrou que a geração de emprego e renda é um dos pilares fundamentais para o desenvolvimento de Cacoal, que se destaca pelos seus indicadores socioeconômicos. Segundo ele, a liberação de R$ 50 milhões em microcrédito representa um avanço significativo nessa direção, fortalecendo micro e pequenas empresas e abrindo oportunidades para novos empreendedores.



De acordo com o deputado, o Proampe é mais uma iniciativa de sucesso por parte do Governo do Estado, que contempla Cacoal. Ele lembrou que o município tem recebido investimentos estratégicos, como R$ 4 milhões destinados à drenagem e pavimentação da Uirapuru, R$ 7 milhões já em conta para a construção da nova rodoviária e mais de R$ 80 milhões em obras de asfaltamento, revitalização de escolas, infraestrutura urbana, agricultura e saúde. “Tudo isso fruto da parceria do nosso mandato com o governador, coronel Marcos Rocha”, disse.



Segundo Cirone, o trabalho em conjunto vem sendo conduzido com eficiência pelo governador, coronel Marcos Rocha e pelo vice, Sérgio Gonçalves. O Proampe, conforme o deputado, é mais uma iniciativa que alcança resultado positivo. “Estamos escrevendo um novo capítulo para a economia do nosso estado, com mais oportunidades para quem deseja investir e crescer”, afirmou.





Texto: Eli Batista | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar