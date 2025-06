Ismael Crispin entregará Votos de Louvor a servidores da Sejus em solenidade na Alero

Na próxima segunda-feira (09), às 15h, no auditório da Assembleia Legislativa de Rondônia, o deputado estadual Ismael Crispin (MDB) promoverá uma solenidade de reconhecimento aos profissionais que atuam no sistema penitenciário do estado. Serão entregues Votos de Louvor aos servidores da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), em homenagem à dedicação, ao compromisso e ao trabalho essencial que desempenham para a segurança pública e a reintegração social em Rondônia.



Na mesma ocasião, será concedido o Título de Cidadão Honorário de Rondônia ao Secretário de Estado da Justiça, Marcus Rito, como forma de reconhecimento à sua atuação destacada na condução das políticas públicas do setor e à sua contribuição para o fortalecimento da gestão penitenciária no estado.



Para o deputado Ismael Crispin, a solenidade simboliza o reconhecimento do Parlamento Rondoniense àqueles que enfrentam desafios diários com coragem, ética e responsabilidade.



“Esses servidores são peças fundamentais para garantir um sistema prisional mais seguro, justo e humanizado. Já o secretário Marcus Rito tem sido um líder comprometido com a valorização dos profissionais e com o avanço das políticas de justiça. Essa é uma justa homenagem a todos que fazem a diferença dentro e fora das unidades prisionais”, destacou o parlamentar.



A cerimônia contará com a presença de autoridades estaduais, representantes da Sejus, familiares e convidados.



Texto: Laila Moraes | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar