Deputado Ribeiro solicita prorrogação do concurso da Polícia Civil de Rondônia

O deputado estadual Ribeiro do Sinpol (PRD), vice-líder do governo na Assembleia Legislativa de Rondônia, apresentou indicação parlamentar ao Governo do Estado solicitando a prorrogação do concurso público da Polícia Civil, regulamentado pelo Edital nº 18/2024/PC-DGPC .



A solicitação foi direcionada ao governador coronel Marcos Rocha, secretário da Casa Civil e à Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec), com a finalidade de garantir a adoção das medidas necessárias para ampliar o prazo de validade do certame.



O concurso público em questão contempla vagas para os cargos de Agente de Polícia, Datiloscopista, Delegado, Escrivão, Médico-Legista e Técnico em Necropsia. De acordo com o parlamentar, a prorrogação representa uma ação estratégica para evitar descontinuidade no ingresso de novos servidores na instituição e para assegurar o aproveitamento dos candidatos já aprovados em etapas anteriores.



Ribeiro do Sinpol também reafirmou seu compromisso com a convocação de todos os aprovados no concurso, colocando-se à disposição para continuar a luta em defesa dos interesses da categoria e do fortalecimento da segurança pública no estado.



“Nosso objetivo é garantir que o Estado utilize integralmente os recursos já investidos no certame, respeitando o esforço dos candidatos e priorizando a eficiência na gestão pública. Essa medida é fundamental para assegurar a continuidade dos serviços prestados à população com responsabilidade e planejamento”, declarou Ribeiro.



A iniciativa reflete a crescente necessidade de reforço no quadro de servidores da Polícia Civil, especialmente nas áreas de investigação, perícia e medicina legal. A medida proposta pelo parlamentar busca assegurar uma atuação mais eficaz, moderna e estruturada da segurança pública em Rondônia, em consonância com as demandas da sociedade.





Texto: Assessoria Parlamentar

Foto: Assessoria Parlamentar