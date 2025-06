Nota de Pesar

É com profundo pesar que a Presidência da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia recebe a notícia do falecimento, ocorrido nesta data, do Coronel da Reserva Remunerada da Polícia Militar, Raulino Ferreira da Silva, que exercia atualmente a função de secretário executivo do Governo Marcos Rocha.



Militar de carreira exemplar, o Coronel Raulino faleceu em decorrência de complicações causadas por um infarto, deixando uma trajetória marcada pela retidão, pelo compromisso com a segurança pública e por um inabalável senso de dever.



Sua conduta ética, seu espírito de liderança e sua dedicação à causa pública serão sempre lembrados com profundo respeito e admiração. No exercício de suas funções no Governo do Estado, demonstrou a mesma competência e firmeza de propósitos que marcaram sua destacada carreira militar.



Neste momento de luto, expressamos nossa solidariedade aos familiares, amigos e à Polícia Militar de Rondônia, desejando que encontrem conforto nas boas lembranças e no legado honrado deixado por este grande servidor da sociedade.





Deputado Alex Redano

Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia