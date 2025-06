Deputada Cláudia de Jesus solicita professor para escola estadual de Ji-Paraná

A deputada estadual Cláudia de Jesus (PT) enviou um ofício à secretária de Estado da Educação, Ana Lucia Pacini, solicitando providências imediatas diante da ausência de um professor de Língua Portuguesa no 6º Ano C do Instituto Estadual de Educação Marechal Rondon, em Ji-Paraná.



Segundo informações repassadas ao gabinete da parlamentar, os alunos estão sendo dispensados das aulas por falta de docente responsável pela disciplina. A situação permanece por semanas, sem que a gestão da escola tenha apresentado previsão para resolver o problema. Isso tem gerado prejuízos no aprendizado dos estudantes e causado transtornos para os pais.



Foto: Reprodução/ALE-RO

No documento, a deputada lembra que o "direito à educação está garantido na Constituição Federal e que a falta de professor compromete o calendário letivo". Cláudia de Jesus reivindica que a Secretaria de Educação "recomponha o quadro de docentes da escola com urgência, garantindo a reposição das aulas perdidas e o cumprimento da carga horária dos alunos".



A deputada aguarda uma resposta da Seduc e reforça o compromisso com a defesa da educação pública de qualidade em Rondônia.





Texto: Francisco Costa | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar