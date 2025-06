Deputada Cláudia de Jesus autoriza emenda parlamentar para prefeitura de Parecis

O gabinete da deputada estadual Cláudia de Jesus (PT) na Assembleia Legislativa em Porto Velho, RO, recebeu na manhã desta quinta-feira (5), a visita do prefeito de Parecis Marcondes de Carvalho (UB).



Cláudia de Jesus destinou o valor de R$ 130 mil para compra de um veículo que será utilizado pela prefeitura.



A deputada tem feito diálogos com todas as cidades no sentido de apoiar programas sociais e políticas públicas que estão melhorando a qualidade de vida da população. O prefeito foi recepcionado por José Gadelha, Chefe de Gabinete.



Texto: Assessoria parlamentar