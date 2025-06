Cirone Deiró defende ampliação do Programa Prato Fácil e destaca impacto das políticas sociais em Rondônia

Em reunião com a secretária de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas), Luana Rocha, o deputado Cirone reforçou a importância de expandir o Programa Prato Fácil, que garante refeições saudáveis a populações em situação de vulnerabilidade. Desde sua criação em 2021, o projeto já beneficia moradores dos municípios de Porto Velho, Ariquemes, Cacoal, Guajará-Mirim, Ji-Paraná, Vilhena, Jaru e Rolim de Moura, mas o parlamentar defendeu sua ampliação para Alta Floresta do Oeste, Colorado do Oeste, Espigão do Oeste, Nova Brasilândia, Pimenta Bueno e São Miguel. Além disso, propôs o credenciamento de novos restaurantes em cidades já atendidas, ampliando o acesso a quem mais precisa.



Cirone destacou que a medida será essencial para famílias de agricultores que se deslocam até a cidade em busca de atendimento médico e dependem desse apoio. “A secretária Luana Rocha tem um trabalho muito importante, assegurando assistência a quem mais precisa”, afirmou o deputado, ressaltando o impacto transformador das políticas desenvolvidas pela Seas.



Durante o encontro, o parlamentar também reconheceu os resultados do Programa Vencer, que capacita pessoas que estão fora do mercado de trabalho. Segundo ele, a iniciativa tem sido decisiva para a inclusão de jovens, adultos e mulheres, impulsionando os índices de empregabilidade no estado. “Só no primeiro trimestre de 2025, Rondônia gerou 4,4 mil empregos formais, um reflexo direto do trabalho e do compromisso do governador Coronel Marcos Rocha e da secretária Luana Rocha”, destacou.



Outro avanço destacado por Cirone foi o Programa ‘Meu Sonho’, que assegura o valor de até R$ 30 mil para a aquisição da casa própria para famílias de baixa renda. “A casa própria é o alicerce de uma vida digna. Esse programa está realizando sonhos e fortalecendo famílias”, declarou. O deputado ainda reforçou que as ações lideradas pela Seas estão mudando realidades, fomentando empreendedorismo, renda e oportunidades.



Cirone reafirmou seu apoio às políticas públicas que estão transformando Rondônia e garantiu continuar trabalhando em parceria com o governador Coronel Marcos Rocha e com a secretária Luana Rocha para ampliar ainda mais esses benefícios. “Cada programa social é um passo em direção a um estado mais justo e acolhedor. Vamos seguir avançando”, concluiu.



Texto e foto: Edna Okabayashi I Jornalista