Em Machadinho D’ Oeste, investimento do deputado Ezequiel Neiva impulsiona a produção no distrito Estrela do Oriente

O deputado Ezequiel Neiva (União Brasil) tem demonstrado, na prática, sua prioridade com o homem do campo. Por meio da destinação de equipamentos e implementos agrícolas, ele vem garantindo mais estrutura para as associações rurais e atendendo às demandas dos produtores de pequenas propriedades. Os equipamentos foram solicitados pelo ex-vereador Abrahãozinho, que hoje atua no município como diretor de Agricultura.



Priorizado o atendimento ao produtor rural, o deputado oficializou a entrega de uma ensiladeira e uma plantadeira à Associação Rural de Produtores Estrela do Oriente, no município de Machadinho D’ Oeste. Com esse apoio, conforme Ezequiel Neiva, o pequeno agricultor ganha em produtividade, qualidade de vida e autonomia, fortalecendo a economia local e promovendo o desenvolvimento sustentável no meio rural.



Wiveslando Neiva, suplente de deputado federal, participou da entrega dos implementos e destacou que os investimentos nas associações são importantíssimos para garantir o aumento da produtividade no campo, além de reduzir o esforço físico. João Batista, produtor e liderança na região de Machadinho, enfatizou que o deputado Ezequiel Neiva está contribuindo para que o município continue sendo primeiro produtor de leite do Estado.



Paulo da Silva Oliveira foi um dos primeiros beneficiados com a chegada dos implementos. Ele é produtor de leite e comemora os resultados da produção de silagem que fez com a nova ensiladeira. “O produtor de leite sofre muito no período da seca. A alimentação dos animais fica reduzida e produção comprometida”, observou o produtor.



Foto: Reprodução/ALE-RO Associação beneficiada por meio de emenda parlamentar (Fotos: Assessoria parlamentar)



O presidente da Associação dos Produtores Rurais Estrela do Oriente, Diego de Góes Souza, reforçou que a cada ano tem crescido a demanda dos produtores. Disse que os equipamentos têm mudado a vida dos produtores. “O deputado está realizando um sonho da nossa comunidade”, afirmou Diego.



O vice-presidente, Delessandro de Souza, explicou que os produtores sempre tentaram expandir o plantio, mas não conseguiam avançar sem o uso de implementos. Afirmou que o investimento em máquinas é uma das prioridades do campo. “O Produtor do leite, se não tiver trato, não tem como produzir. A silagem vem como a solução no período da seca”, acrescentou Delessandro.



Texto e fotos: Assessoria parlamentar