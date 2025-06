Próxima audiência sobre o zoneamento será em Pimenta Bueno e Ismael Crispin reforça importância da participação popular

Na próxima semana, no dia 12 de junho, às 19h, o município de Pimenta Bueno receberá a próxima audiência pública sobre a atualização do Zoneamento Socioeconômico-Ecológico (ZSEE) de Rondônia. A reunião será realizada no Centro Cultural e contará com a presença do presidente da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa, deputado Ismael Crispin.



“Esse é um momento decisivo para o futuro do nosso estado. A participação da população é fundamental para que possamos construir um zoneamento justo, equilibrado e que respeite tanto o meio ambiente quanto quem produz no campo”, destacou o deputado.

Na última audiência realizada em Nova Mamoré, o parlamentar reforçou que a proposta de atualização do zoneamento não busca impor decisões unilaterais, mas sim ouvir as diferentes vozes da sociedade. “Estamos percorrendo o estado para ouvir cada região, cada produtor, cada comunidade. Ouvimos as dores, as incertezas e as sugestões de quem vive na realidade rural de Rondônia. Essa escuta é essencial”, afirmou.

Ismael Crispin também lembrou que a legislação atual está defasada, sendo baseada em dados do ano 2000. “Rondônia não é mais o mesmo de 25 anos atrás. Evoluímos na produção, na tecnologia e na consciência ambiental. Precisamos de um zoneamento que reflita essa nova realidade e que traga segurança jurídica para todos os envolvidos”, pontuou.

Com base em um amplo diálogo com técnicos, produtores, ambientalistas e lideranças locais, o deputado afirma que o objetivo é avançar com responsabilidade. “Não se trata de escolher entre preservar ou produzir. É possível fazer os dois com planejamento e diálogo. E é isso que estamos promovendo”, concluiu.

A expectativa para a audiência em Pimenta Bueno é grande. Lideranças políticas, comunitárias, técnicos e moradores da região são esperados para mais uma rodada de escuta e construção coletiva sobre o futuro ambiental e produtivo de Rondônia.



Texto: Laila Moraes I Jornalista

Foto: Thyago Lorentz I Secom ALE/RO