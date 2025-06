Ieda Chaves busca solucionar entraves no atendimento de crianças atípicas em Itapuã do Oeste

Por meio da Indicação 12305/2025 , a deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil) recomendou ao governo de Rondônia que celebre um termo de cooperação com a prefeitura de Itapuã do Oeste para a disponibilização de profissional fonoaudiólogo, equipamentos e materiais terapêuticos indispensáveis para o atendimento de crianças atípicas no Hospital de Pequeno Porte José Baioco.



De acordo com a parlamentar, o município enfrenta uma significativa lacuna assistencial, não contando com esse profissional na rede municipal de saúde, o que compromete o acompanhamento de crianças com desenvolvimento atípico. "Tais crianças necessitam de acompanhamento contínuo para a estimulação de habilidades comunicativas, cognitivas e sociais, sendo que a ausência desse serviço especializado representa grave prejuízo ao seu desenvolvimento e à sua inclusão", disse Ieda Chaves.



Neste momento, a unidade hospitalar não conta com equipamentos terapêuticos específicos como, por exemplo, jogos pedagógicos adaptados, softwares de comunicação alternativa e materiais sensoriais, prejudicando parte das etapas do trabalho do profissional designado.



Acesso rápido às demandas



Dessa forma, Ieda Chaves espera a aceitação da proposta via Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), visando atender às demandas clínicas, que devem contribuir para a promoção da inclusão social e para a redução das desigualdades regionais no acesso a serviços especializados de saúde.



"A proposta aqui apresentada responde a uma demanda legítima da comunidade de Itapuã do Oeste e busca atender com celeridade e sensibilidade as famílias que, até o momento, precisam se deslocar a outros municípios, enfrentando custos financeiros e emocionais, além do risco de descontinuidade do tratamento. Ao atender essa demanda, o Estado de Rondônia cumpre sua obrigação constitucional de garantir saúde, inclusão e dignidade às suas crianças", acrescentou Ieda Chaves.

Texto: Etiene Gonçalves I Jornalista

Foto: Rafael Oliveira I Secom ALE/RO