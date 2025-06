Escola Municipal São Pedro amplia qualidade do atendimento especializado com uso de novos materiais pedagógicos

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), segue fortalecendo a política de inclusão nas escolas da rede pública. Uma das iniciativas mais recentes é a entrega de materiais pedagógicos para as Salas de Recursos Multifuncionais, voltadas ao Atendimento Educacional Especializado (AEE). Esse reforço está impactando positivamente a rotina da Escola Municipal de Ensino Fundamental São Pedro, no bairro Pedrinhas.

Professora Sandra da Silva está à frente do atendimento

A unidade, que atende esses estudantes, já conta com uma sala de recursos equipada e ativa. Quem está à frente do atendimento é a professora Sandra da Silva, responsável por aplicar atividades adaptadas que respeitam as necessidades específicas de cada aluno.

“Os alunos estão respondendo muito bem ao ensino. Temos percebido uma melhora significativa no desempenho deles também na sala regular. Os pais, ao conhecerem a sala e os novos materiais, ficam maravilhados. O ambiente está cada vez mais estruturado, o que nos permite desenvolver um trabalho pedagógico mais eficiente, com foco no desenvolvimento individual e no aspecto emocional e social de cada criança”, destacou a professora Sandra.

A Escola São Pedro atende atualmente cerca de 50 alunos do público-alvo da educação especial, com idades entre 6 e 10 anos. Entre as principais condições atendidas estão o Transtorno do Espectro Autista (TEA), deficiência física, deficiência visual, paralisia cerebral e Síndrome de Down.

Diretora Eni Guimarães ressaltou a importância da política de inclusão

A diretora da escola, Eni Guimarães, ressaltou a importância da política de inclusão e da chegada dos novos materiais. “Esses recursos estavam parados há muito tempo. Agora, com o uso efetivo, conseguimos atender às reais expectativas de inclusão desses estudantes. É importantíssima essa entrega, pois os materiais contribuem para o desenvolvimento psicomotor, afetivo e socioafetivo das nossas crianças. Os jogos e brinquedos pedagógicos potencializam o trabalho do AEE e favorecem um atendimento de qualidade”, afirmou a gestora.

A iniciativa faz parte do compromisso da atual gestão em promover uma educação inclusiva, acolhedora e equitativa. Somente na gestão do prefeito Léo Moraes, já foram implantadas 17 Salas de Recursos Multifuncionais em diversas escolas do município. "Desde o início da nossa gestão, sempre estamos engajados no fortalecimento da política da educação inclusiva na nossa capital. Já contratamos mais de mil profissionais para educação inclusiva. A inclusão sempre foi nossa pauta, com criação de vagas exclusivas para pessoas com transtorno do espectro autista (TEA), ônibus multissensorial e mais recente o projeto para contratação de jovens com deficiência e neurodivergência como jovem aprendiz”, disse o prefeito.

Texto:Jhon Silva

Foto:Jhon Silva

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)