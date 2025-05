Governador de Goiás é homenageado com título de Cidadão Rondoniense em sessão solene da Alero durante a 12ª RRSI

A homenagem foi proposta pelo presidente da Assembleia Legislativa Alex Redano (Republicanos) e aprovada por unanimidade pelos parlamentares da Casa, reconhecendo a atuação pública de Roberto Caiado (União Brasil) como um defensor da democracia, do federalismo e do desenvolvimento do Brasil, especialmente da Região Norte.



Em uma cerimônia marcada por simbolismo e reconhecimento institucional, o deputado estadual Alex Redano (Republicanos) entregou, nesta sexta-feira (30), o Título Honorífico de Cidadão do Estado de Rondônia ao governador de Goiás, Roaldo Caiado. A solenidade aconteceu dentro do estande oficial da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), na 12ª edição da Rondônia Rural Show Internacional, em Ji-Paraná.



"É com imensa honra que hoje entregamos, em nome do povo de Rondônia, o Título Honorífico de Cidadão Rondoniense ao governador Ronaldo Caiado. Esta homenagem é mais do que simbólica é o reconhecimento da história de um homem público que sempre se posicionou com firmeza em defesa da nossa democracia, do agronegócio, da autonomia dos estados e do Brasil que trabalha e produz. Governador, o senhor tem sido uma referência nacional, uma voz que representa os valores da maioria dos brasileiros: o respeito à Constituição, o fortalecimento do federalismo e o compromisso com a ética na vida pública. Hoje, o senhor não apenas visita Rondônia, hoje, Rondônia o acolhe como filho. Este título é o nosso agradecimento por sua trajetória e por tudo o que ainda fará pelo nosso país. Seja bem-vindo à nossa terra, agora também sua", destacou Redano.



Ronaldo Caiado, que é médico, ex-deputado federal e ex-senador, agradeceu a honraria com emoção, destacando sua identificação com o povo e os valores de Rondônia. “Receber esse título me honra profundamente. Rondônia é um exemplo de pujança agrícola, de resiliência e de compromisso com o desenvolvimento. Sinto-me agora também filho desta terra, e levarei esse reconhecimento com orgulho em minha trajetória pública”, declarou o governador.



A cerimônia contou com a presença de diversas autoridades estaduais, deputados, produtores rurais, lideranças do setor agropecuário e visitantes da feira, consolidando a importância institucional da Rondônia Rural Show como palco de decisões e homenagens relevantes para o estado.



O evento também simboliza a união entre os estados de Goiás e Rondônia, que compartilham desafios e oportunidades em áreas como agronegócio, infraestrutura e segurança pública.



Texto: Mateus Andrade | Jornalista

Fotos Thyago Lorentz | Secom ALE/RO