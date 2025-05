Escultura em chocolate homenageia produtores na 12ª Rondônia Rural Show Internacional

A combinação de doçura, arte e talento tem atraído a atenção dos visitantes da 12ª edição da Rondônia Rural Show Internacional. Uma escultura de chocolate homenageia os produtores de cacau do estado, sendo construída diante do público. A obra é uma representação artística que une tradição e inovação no campo.



O confeiteiro Léo Vilela, de 35 anos, é especialista em esculturas de chocolate. Natural de São Paulo, ele veio à Rondônia especialmente para apresentar seu trabalho, já reconhecido em várias cidades do Brasil e em países como Portugal, México e Argentina.



A escultura retrata um jovem agricultor segurando, em uma mão, um fruto de cacau e, na outra, um controle de drone, símbolo da integração entre tradição agrícola e tecnologia, tema central do evento. A construção foi iniciada na segunda-feira (26) e deverá ser concluída no sábado (31), com a adição de detalhes como folhas de cacau e pintura artística.



“Gosto de ver a reação do público ao vivo, de perceber a surpresa e o encantamento. Esse retorno imediato é o que mais me emociona”, afirmou o escultor, que realiza todo o trabalho manualmente, dentro de uma estrutura de vidro climatizada. Depois de Rondônia, o próximo compromisso de Léo será em Brasília, para confeccionar uma escultura de chocolate do Papa Francisco



Quanto à destinação da obra, Léo comenta que, em eventos anteriores, como em Portugal, a escultura foi preservada pela organização. Em outras ocasiões, foi doada a Organizações Não Governamentais (ONGs). Na Rondônia Rural Show, o artista acredita que a escultura será compartilhada com o público, mas a decisão final ainda não foi anunciada.



Foto: Reprodução/ALE-RO Visitantes acompanham a construção da escultura (Foto: Eliete Marques I Secom ALE/RO)



Rondônia Rural Show Internacional



Promovida anualmente pelo governo do estado, a Rondônia Rural Show Internacional é considerada a maior feira de agronegócios da região Norte. O evento reúne produtores rurais, empresários, instituições e o público em geral, com o objetivo de promover o desenvolvimento rural, incentivar o agronegócio e apresentar inovações tecnológicas voltadas ao setor.



Neste ano, a feira tem como tema "Do campo ao futuro", e o Poder Legislativo participa ativamente da sua realização ao aprovar projetos de lei que fortalecem a economia do estado, incentivam o setor produtivo, além de analisar e aprovar o orçamento estadual.



Com isso, em virtude da relevância do evento, a Assembleia Legislativa de Rondônia transferiu as atividades administrativas, legislativas e pedagógicas da Casa, no período de 26 a 31 de maio de 2025, para o município de Ji-Paraná.



Foto: Reprodução/ALE-RO Obra é construída dentro de estrutura de vidro climatizada (Foto: Eliete Marques I Secom ALE/RO)



O Agro em boas mãos



Pelo segundo ano consecutivo, a Assembleia Legislativa de Rondônia preparou reportagens especiais voltadas para a agricultura e ao agronegócio. A iniciativa tem como objetivo destacar como os parlamentares estaduais estão contribuindo para o fortalecimento do setor rural, por meio da destinação de emendas .



A série destaca os impactos desses investimentos na vida de produtores rurais, associações, cooperativas e comunidades ligadas ao setor. Os conteúdos, em formato de texto e vídeo, podem ser acompanhados pelo site institucional da Assembleia , pela TV Assembleia (canal 7.2) e no YouTube .

Texto e fotos: Eliete Marques I Jornalista Secom ALE/RO