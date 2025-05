Eyder Brasil vota favorável ao reajuste dos servidores da Emater durante sessão na Rondônia Rural Show

Durante a sessão itinerante extraordinária da Assembleia Legislativa de Rondônia, realizada na 12ª edição da Rondônia Rural Show Internacional, em Ji-Paraná, o deputado estadual Eyder Brasil (PL) votou favoravelmente ao projeto que concede reajuste salarial e aumento dos auxílios aos servidores da EMATER-RO.



A proposta foi aprovada com apoio da maioria dos parlamentares, e Eyder fez questão de destacar que seu voto é um ato de respeito e reconhecimento àqueles que atuam diretamente no fortalecimento da agricultura familiar. “Votei sim ao reajuste porque conheço de perto o esforço desses trabalhadores. Eles acordam cedo, enfrentam sol, estrada de chão e mesmo assim entregam resultado. Se tem dinheiro pra tudo, tem que ter dinheiro pro servidor”, afirmou.



A Rondônia Rural Show é considerada a maior feira de agronegócio da região Norte e, segundo Eyder, o ambiente foi simbólico para essa conquista. “A luta continua, mas hoje vencemos mais uma batalha. Valorização do servidor também é investimento no agro e no futuro do nosso estado”, concluiu o deputado.





Texto: Débora M. Grécia | Assessoria Parlamentar

Foto: Rodrigo Goes | Assessoria Parlamentar