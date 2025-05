Governador Ronaldo Caiado é recepcionado pelo presidente Alex Redano na 12ª Rondônia Rural Show em Ji-Paraná

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), foi recebido com entusiasmo pelo presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, deputado Alex Redano (Republicanos), na manhã desta sexta-feira (30), no aeroporto de Ji-Paraná. A visita integra a programação da 12ª edição da Rondônia Rural Show Internacional, que consolida-se como um dos maiores eventos do agronegócio da Região Norte e do Brasil.



Foto: Reprodução/ALE-RO

Durante a recepção, Alex Redano destacou a relevância da presença de lideranças nacionais no evento. Segundo ele, a participação de Ronaldo Caiado, um nome de peso no cenário político e agropecuário do país, valoriza ainda mais a feira e simboliza o fortalecimento de parcerias estratégicas entre estados.



Foto: Reprodução/ALE-RO

"A presença do governador Ronaldo Caiado na Rondônia Rural Show é uma honra para nós. Ele é uma referência no setor agropecuário e sua participação enriquece ainda mais o evento, promovendo o compartilhamento de conhecimentos e fortalecendo os laços entre Rondônia e Goiás", afirmou Redano.



Foto: Reprodução/ALE-RO

A presença de Caiado na feira representa, entre outros pontos, o apoio ao agronegócio rondoniense e a integração de políticas públicas e estratégias voltadas ao desenvolvimento sustentável do setor produtivo a nível nacional. A Rondônia Rural Show tem se consolidado como vitrine de inovação tecnológica, atraindo investidores, produtores rurais e representantes políticos de todo o país.







Texto: Hallann Nascimento | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar