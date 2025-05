Dia estadual do Piscicultor é proposto pelo deputado Cássio Gois como reconhecimento à importância do setor aquícola em Rondônia

Com o objetivo de valorizar os profissionais que impulsionam um dos setores mais promissores da economia rondoniense, o deputado Cássio Gois (PSD) apresentou o projeto de lei que institui o “Dia Estadual do Piscicultor”, a ser comemorado anualmente em 22 de outubro. A proposta foi destacada durante a Rondônia Rural Show Internacional, como parte das ações do parlamentar em apoio ao setor primário.



Rondônia lidera a produção nacional de peixe nativo em cativeiro, com destaque para espécies como o tambaqui, a tilápia e o pirarucu. A piscicultura no estado movimenta a economia, gera milhares de empregos e promove o desenvolvimento de comunidades rurais, especialmente aquelas ligadas à agricultura familiar.



Segundo Gois, “a data é mais que uma homenagem; é uma plataforma de visibilidade e diálogo com políticas públicas. Queremos que esse dia seja marcado por eventos técnicos, feiras, encontros, capacitações e campanhas de valorização do pescado local”.



A proposta também prevê ações integradas com universidades, cooperativas e órgãos públicos para fortalecer a profissionalização e a sustentabilidade da cadeia produtiva do peixe.



A escolha do dia 22 de outubro coincide com o período de atividades anuais da Associação dos Criadores de Peixes de Rondônia (Acripar), permitindo sinergia com ações já consolidadas, como o tradicional Dia de Campo da Piscicultura. A iniciativa reforça o compromisso do parlamentar com o reconhecimento dos trabalhadores que alimentam e desenvolvem Rondônia.



Texto: Marcelo Negrão | Assessoria Parlamentar

Fotos: Assessoria Parlamentar