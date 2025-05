Cássio Gois propõe política estadual para café em cápsulas na Rondônia Rural Show

O deputado estadual Cássio Gois (PSD) apresentou, durante a 12ª Rondônia Rural Show Internacional, um ousado projeto de lei que coloca Rondônia na vanguarda da sustentabilidade e inovação da cafeicultura nacional.



A proposta institui a Política Estadual de Regulamentação, Incentivo e Sustentabilidade da Produção e Comercialização de Café em Cápsulas, com o objetivo de transformar o setor cafeeiro do estado por meio da industrialização ecológica.



A iniciativa visa fomentar a transformação do café robusta produzido em Rondônia — um dos melhores do país — em cápsulas biodegradáveis, agregando valor ao produto e ampliando sua presença nos mercados nacional e internacional.



O projeto também busca combater os impactos ambientais negativos do descarte de cápsulas convencionais, incentivando o uso de materiais compostáveis e a criação de sistemas de logística reversa.



Além de benefícios ambientais, o projeto propõe incentivos fiscais e apoio técnico às empresas que invistam em cápsulas ecológicas, bem como parcerias com universidades, cooperativas e a agricultura familiar.



“Estamos criando um marco legal que estimula a economia verde e fortalece nossa identidade cafeeira. Rondônia pode se tornar referência em café sustentável, com geração de empregos e respeito ao meio ambiente”, afirmou Cássio Gois.



A proposta também prevê campanhas educativas sobre consumo consciente, estímulo ao uso de café local na indústria e apoio à pesquisa aplicada em tecnologias verdes. É uma iniciativa alinhada ao futuro da agroindústria e da economia circular, que reforça o papel de Rondônia como líder em práticas inovadoras no agronegócio.



Texto: Marcelo Negrão | Assessoria Parlamentar

Fotos: Assessoria Parlamentar