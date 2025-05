Presidente Alex Redano é homenageado com Moção de Aplausos pela Câmara de Vereadores de Ji-Paraná durante a Rondônia Rural Show

O presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, deputado Alex Redano (Republicanos), foi homenageado nesta sexta-feira (30) com uma Moção de Aplausos concedida pela Câmara Municipal de Ji-Paraná. A cerimônia ocorreu durante sessão solene realizada no estande da Assembleia, dentro da programação da 12ª Rondônia Rural Show.



A homenagem reconhece o trabalho do parlamentar e o compromisso com Ji-Paraná, especialmente pela destinação de emendas que têm contemplado áreas essenciais para o desenvolvimento do município. A atuação de Redano tem sido destacada pelo apoio constante por meio de recursos que atendem diversas demandas no município.



Entre os setores beneficiados pelas emendas estão a infraestrutura, a saúde e a educação, com investimentos que contribuem diretamente para a melhoria dos serviços prestados à população. As ações refletem o alinhamento do mandato do deputado com as necessidades dos municípios.



A Moção de Aplausos simboliza o reconhecimento do poder legislativo municipal à atuação do deputado, que tem mantido uma agenda de trabalho voltada ao fortalecimento das políticas públicas e à parceria institucional com Ji-Paraná.





Texto: Alan Drumond I Secom ALE/RO

Foto: Assessoria Parlamentar