Mais de 30 frentes de trabalho de limpeza e manutenção espalhadas pela cidade mudam a realidade de Porto Velho

A Prefeitura de Porto Velho segue levando infraestrutura e desenvolvimento para várias regiões do município, que são de grande importância para a população. Diariamente, através da Secretaria Municipal de Saneamento e Serviços Básicos (Semusb), com apoio também de outras secretarias, vem realizando serviços de melhorias com mutirões de limpeza, roçagem, varrição, recolhimento de lixo, limpeza de praças em vários bairros da capital.

Nesta sexta-feira (30), por exemplo, os serviços são realizados por 31 frentes de trabalho da Prefeitura que seguem a todo vapor. As equipes de limpeza podem ser vistas pelas ruas diariamente em todas as zonas da capital. Desde do início da gestão do prefeito Léo Moraes, o trabalho não para e principalmente vem garantindo a atenção que a cidade de Porto Velho precisa.

O mutirão de limpeza, por exemplo, acontece na Vila São Sebastião, av. Jorge Teixeira, Vila Dnit, av. Abunã, rua José Camacho, av. Jatuarana e ainda av. Sete de Setembro com rua Agenor de Martins. O serviço do tatuzão, que tem como objetivo desobstruir bocas de lobo e melhorar a vazão da água acumulada nas vias, é realizado na avenida Lauro Sodré com avenida Imigrantes.

Serviço do tatuzão visa desobstruir bocas de lobo e melhorar a vazão da água acumulada nas vias Além disso, de acordo com a Semusb, as equipes de recolhimentos também estão na rua Uruguai com av. Sete de Setembro, rua Dom Pedro II, Praça do São Sebastião e na avenida Jorge Teixeira. O trabalho segue também com os reparos nas ruas México, Cartola e avenida Lauro Sodré. As limpezas nas praças da Campos da Sales e João Nicoleti também fazem parte desse cronograma de ações da Prefeitura.

PRIORIDADE

A limpeza pública tem sido uma prioridade e a meta da Prefeitura é atender todos os bairros, cuidando por uma Porto Velho mais limpa, organizada e acolhedora, refletindo assim com o compromisso com a qualidade de vida da população. Para garantir um resultado de qualidade, os trabalhos acontecem diuturnamente, tanto na região central quanto nas regiões mais afastadas.

Léo Moraes destaca que a Operação Cidade Limpa tem sido crucial para o desenvolvimento da capital De acordo com o prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, a Operação Cidade Limpa tem sido crucial para o desenvolvimento da capital. “Esse é o nosso compromisso! Ver uma cidade mais limpa e bonita para nossa população. Por isso, nossas equipes estão todos os dias pelas ruas deixando os espaços mais agradável. A gente reafirma nosso trabalho em continuar seguindo e principalmente construir uma cidade mais digna para se viver”, disse o prefeito.

Segundo o titular da Semusb, Geovani Marinni, as frentes de trabalho garantem mais do que um serviço, é um gesto de cuidado e respeito pela cidade de Porto Velho. “Uma gestão que tem cuidado com cada praça revitalizada, cada rua limpa, só assim seguimos na construção de uma cidade que nós inspira e principalmente oferece bem-estar aos seus moradores. E nesse caminho a população pode contribuir para deixar a nossa cidade ainda melhor”, concluiu o secretário.

Texto:André Oliveira

Foto:Leandro Morais/ SMC

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)